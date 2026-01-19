Monden

Meghan Markle, pe cale să provoace un nou scandal în familia regală britanică

Meghan Markle, pe cale să provoace un nou scandal în familia regală britanicăMeghan Markle. Sursa foto: Facebook/Captură video
Meghan Markle ar putea reveni în Marea Britanie după ce și-a refăcut imaginea publică, o evoluție pe care un expert regal o consideră dificil de acceptat pentru familia regală, potrivit express.co.uk.

Meghan Markle ar putea reveni în Marea Britanie după mai mulți ani

Meghan Markle nu a mai fost în Marea Britanie de la moartea Reginei Elisabeta a II-a. În timp ce Prințul Harry a călătorit de mai multe ori acasă, inclusiv pentru încoronarea tatălui său, Regele Charles, Meghan și cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, au rămas acasă.

Familia ducilor de Sussex ar putea beneficia din nou de securitate în timpul vizitelor, ceea ce l-ar putea face pe Harry mai încrezător să vină însoțit de Meghan și de cei doi copii.

Tensiunile între frați persistă în familia regală

Relatia dintre Harry si William rămân tensionate, similară cu relația dintre Meghan si Kate. Frații nu mai comunică direct, iar anul trecut au avut schimbări de program, participând la evenimente la doar câțiva kilometri unul de altul. Tensiunile au fost amplificate și de un incident în care William s-a supărat pe Meghan din cauza unor bijuterii ale Prințesei Diana.

Printul Harry și William

Sursa foto: Facebook/ Printul Harry și William

În cartea sa, Harry a dezvăluit că neînțelegerile existau încă înainte de nunta din 2018, inclusiv un conflict între Meghan și Kate legat de rochiile domnișoarelor de onoare de la nunta ducilor de Sussex. Expertul regal Shane Watson a afirmat că o eventuală revenire a lui Meghan în Marea Britanie ar putea fi greu de acceptat pentru William și Kate, dar si pentru cei mai importanți membri ai familiei regale.

Relatiile cu Harry si William au rămas la fel de tensionate

Meghan Markle a câștigat 26,7 milioane de lire din vânzarea gemului său, lansat acum un an. Un incident tehnic pe site-ul brandului său „As Ever” a dezvăluit cantitățile vândute. Relațiile cu William și Kate au rămas tensionate, amplificate de comentariile făcute de Meghan si de Harry în trecut.

Harry a dezvăluit în cartea sa, Spare, că încercările private de reconciliere nu au avut succes. Unele detalii despre relația cu fratele și tatăl său au fost omise, temându-se că nu i-ar fi iertat niciodată. Expertul regal Shane Watson a spus că revenirea lui Meghan în Marea Britanie, ca antreprenoare de succes, va fi „o provocare” pentru William și Kate, deoarece anul ducesei a început cu un succes răsunător.

