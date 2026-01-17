Cum încearcă Meghan să recâștige bunăvoința publicului, folosindu-și copilul

Meghan Markle a publicat recent pe rețelele de socializare o postare care combină imagini din trecut și din prezent, înscriindu-se într-o tendință online care marchează împlinirea unui deceniu, potrivit publicației People.

Postarea include o fotografie din anul 2016, alături de prințul Harry, precum și un videoclip recent, filmat de fiica lor, prințesa Lilibet, în vârstă de 4 ani. Informația a fost relatată de People.com.

Ducesa de Sussex a explicat că a ales să participe la tendința prin care utilizatorii publică imagini din 2016, comparându-le cu prezentul.

În videoclipul alb-negru realizat recent, Meghan Markle, în vârstă de 44 de ani, și prințul Harry, în vârstă de 41 de ani, apar dansând într-un câmp deschis.

Cei doi sunt îmbrăcați lejer și zâmbesc în timp ce se rotesc unul în jurul celuilalt. În descrierea postării, Meghan a precizat că imaginile au fost filmate de „fiica noastră”.

A doua imagine inclusă în postare este o fotografie din 2016, surprinsă, potrivit informațiilor publice, în timpul unei călătorii în Botswana, la scurt timp după ce cei doi au început să se întâlnească.

„Când 2026 pare exact ca 2016... trebuia să fii acolo”, a scris Meghan în mesajul care a însoțit imaginile.

Meghan Markle și prințul Harry au povestit anterior că s-au cunoscut la o întâlnire pe nevăzute, la începutul lunii iulie 2016, fiind puși în legătură de un prieten comun.

Relația lor a evoluat rapid, cei doi începând să se întâlnească oficial în același an. Meghan a declarat ulterior într-un interviu acordat revistei Vanity Fair că relația a fost ținută departe de ochii publicului timp de aproximativ șase luni.

„Ne-am întâlnit să bem ceva şi cred că foarte repede am spus: «Ei bine, ce facem mâine? Ar trebui să ne întâlnim din nou»”, a declarat Meghan în timpul interviului de logodnă, amintind de primele zile petrecute împreună la Londra.

În vara anului 2016, prințul Harry a invitat-o pe Meghan într-o călătorie în Botswana, experiență despre care au vorbit ulterior în mai multe interviuri și în documentarul Harry & Meghan.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

„Am campat împreună sub cerul înstelat. Ea a venit şi mi s-a alăturat pentru cinci zile, ceea ce a fost absolut fantastic”, a spus Harry, explicând că timpul petrecut departe de atenția publică a fost important pentru relația lor.

Cuplul a anunțat logodna pe 27 noiembrie 2017, iar ceremonia de căsătorie a avut loc pe 19 mai 2018.

Prințul Archie, în vârstă de 6 ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de 4 ani, apar rar în spațiul public. Totuși, în ultima perioadă, cei doi copii au fost incluși în câteva imagini distribuite de părinții lor.

În felicitarea de Crăciun publicată pe 19 decembrie, familia apare într-un cadru natural, Meghan ținând-o de mână pe Lilibet, în timp ce Archie îl îmbrățișează pe Harry. „Sărbători fericite! De la familia noastră pentru a voastră”, a fost mesajul transmis.

În aceeași zi, Meghan și Harry au publicat și un videoclip cu imagini din activitatea desfășurată în cadrul Archewell Philanthropies.

Archie și Lilibet apar în secvențe filmate în timpul unei acțiuni de voluntariat la Our Big Kitchen Los Angeles, unde familia a participat la pregătirea și distribuirea de alimente înainte de Ziua Recunoștinței.