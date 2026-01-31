Castelul care a găzduit marele bal din serialul Bridgerton poate fi acum închiriat

Fanii serialului Bridgerton au acum șansa să trăiască magia poveștilor lor preferate într-un mod cu totul special. Castelul care a servit drept decor pentru celebrul bal din producția Netflix poate fi acum închiriat pentru cazare, oferind o experiență autentică de epocă, infomrmează Express.

Fanii serialului Bridgerton, încântați de prima jumătate a sezonului patru difuzată recent pe Netflix, au acum ocazia să trăiască o experiență reală. În timp ce mulți aleg să viziteze locațiile de filmare doar pentru câteva ore, cei mai dedicați pot merge mai departe: anumite castele din serial oferă acum cazare peste noapte, permițând oaspeților să trăiască magia scenelor pe care le-au urmărit cu sufletul la gură.

Conform site-ului Quotezone, există mai multe proprietăți istorice în care fanii pot înnopta, însă una se remarcă prin semnificația sa pentru serial. Castelul Howard din North Yorkshire, care a jucat rolul Castelului Clyvedon, casa Ducelui și Ducesei de Hastings, pune la dispoziție atât vizite de o zi, cât și posibilitatea de cazare peste noapte.

Site-ul castelului oferă și informații detaliate despre locațiile folosite în filmări, astfel încât vizitatorii să poată explora cu adevărat universul Bridgerton. Pentru pasionații de istorie și fani Netflix deopotrivă, această experiență combină farmecul epocii Regency cu atmosfera luxoasă a serialului, oferind șansa de a retrăi scenele favorite într-un cadru autentic.

Datând din secolul al XVI-lea, acest castel impunător își întâmpină vizitatorii cu o arhitectură la fel de spectaculoasă în interior precum în exterior. Admiratorii serialului Bridgerton vor recunoaște cu ușurință intrarea sa grandioasă și grădina încadrată de ziduri, unde a fost filmată celebra scenă în care Daphne îl lovește pe Lord Nigel.

Pe domeniul castelului se află și o selecție de căsuțe de vacanță, la doar câțiva pași de reședința principală. Printre acestea se numără Beau Repaire, o căsuță cochetă cu un dormitor, ideală pentru cupluri și dotată cu șemineu, care oferă un refugiu cald și intim. Tarifele pornesc de la 262 de lire sterline pe noapte, cu un sejur minim de două nopți.

Sezonul trei al serialului i-a purtat pe spectatori la balul Lordului Hawkins, desfășurat în impresionanta Sală Vanbrugh. Castelul Grimsthorpe, locul filmării acestor scene, își are originile în secolul al XIII-lea și s-a transformat, de-a lungul secolelor, într-o moșie vastă, renumită pentru elementele sale de arhitectură Tudor și barocă. Astăzi, vizitatorii pot experimenta farmecul său istoric și pot păși, pentru câteva momente, în atmosfera unei povești de epocă.

Cei care își doresc o experiență deosebită pot opta pentru o noapte la hotelul Summer Folly, unde tarifele încep de la 248,75 lire sterline. Oaspeții beneficiază de propriul „mic castel” și au acces nelimitat la Castelul Grimsthorpe, explorând sălile unde s-au desfășurat baluri și grădinile întinse unde se pot observa căprioare sălbatice.

Pentru cei care doresc să facă un pas mai aproape de viața regală, Palatul Hampton Court oferă cazare în cadrul palatului, cunoscut și ca decor pentru filme și seriale, inclusiv în spin-off-ul „Queen Charlotte: A Bridgerton Story”.

Printre locațiile de filmare se numără The Great Fountain Garden, unde personajele Colin și Eloise au fost surprinse în sezonul trei, și Fountain Court, folosit pentru scenele exterioare.

Totuși, luxul are un preț: Casa Georgiană a palatului pornește de la 486 de lire sterline pe noapte, cu un sejur minim de trei nopți. Cu o capacitate de până la opt persoane, aceasta este ideală pentru grupuri care doresc să se bucure de o escapadă regală combinată cu sesiuni de vizionare în maraton.