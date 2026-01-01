Cât de greu s-a construit Castelul Peleș. Povestea mai puțin cunoscută a deciziei lui Carol I

Ascuns între culmile Carpaților, Castelul Peleș își dezvăluie astăzi arhitectura neorenascentistă ca pe o adevărată declarație de eleganță. Ridicarea sa, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, a fost un proces complex, marcat de ambiția regală și de dificultăți pe care puține construcții ale vremii le-au întâmpinat. Alegerea amplasamentului, proiectul vizionar al regelui Carol I și dificultățile tehnice ale șantierului, amplificate de terenul accidentat și de condițiile montane, au transformat construcția într-o aventură fără precedent.

Carol I al României proaspăt ales domnitor în 1866, a pornit încă de la începutul domniei în căutarea unui loc ideal pentru o reședință de vară. În august 1866, el a vizitat pentru prima dată zona viitoarei stațiuni Sinaia – pe atunci un mic sat de munte numit Podul Neagului – și a rămas profund impresionat de frumusețea sălbatică a peisajului montan.

Fermecat de aceste locuri aflate în apropierea vechii Maănăstiri Sinaia, Carol a hotărât să construiască un castel într-un colț retras și pitoresc numit Piatra Arsă. Dorința sa era de a avea un refugiu în natură care să rivalizeze cu marile reședințe estivale ale monarhilor europeni, dar și de a consolida prezența noii dinastii pe pământ românesc.

Planurile inițiale ale regelui nu vizau neapărat Sinaia. Inițial, Carol I a explorat și alte locații pitorești din țară. O variantă considerată a fost dealul Cetățuia din județul Buzău, care oferea panorame de vis asupra împrejurimilor. Totuși, acest loc s-a dovedit nepractic: distanța mare până la cea mai apropiată sursă de apă potabilă și terenul accidentat au constituit obstacole majore, determinându-l pe suveran să renunțe la idee.

O legendă locală consemnează chiar că regele ar fi luat un incident drept semn rău prevestitor – calul său și-ar fi rupt piciorul în apropierea mănăstirii de la Cetățuia, fapt interpretat ca un mesaj divin care l-a făcut pe Carol să se reorienteze spre Sinaia. Astfel, atenția s-a mutat definitiv către Valea Prahovei, unde pârâul Peleș șerpuia printr-o poiană încântătoare înconjurată de munți.

Decizia de a ridica un castel pe domeniul cumpărat la Sinaia a avut și o motivație personală emoționantă. În anii 1870, unica fiică a cuplului regal, principesa Maria (alintată Măriuca), s-a îmbolnăvit grav de scarlatină. În delirul febrei, mica prințesă i-a cerut tatălui său:

„Vreau să merg la Sinaia, să beau apă din Peleș”, convinsă că aerul curat al muntelui și locurile pe care le iubea ar putea să o vindece.

Din nefericire, Măriuca s-a stins în 1874, iar dorința ei a rămas neîmplinită. Îndurerat, Carol I a transformat această dorință într-un imbold personal: a botezat noul castel după numele râului Peleș, preferatul fiicei sale, și a văzut în construirea reședinței de la Sinaia o formă de omagiu adus memoriei copilului pierdut.

Astfel, pe lângă considerentele strategice și estetice, în inima regelui Castelul Peleș era legat de o promisiune tăcută și de speranța de a crea un loc al păcii și alinării.

După ce a ales amplasamentul și a cumpărat aproximativ 1.000 de hectare de teren în 1872, Carol I a trecut rapid de la plan la acțiune. Lucrările la castel au început în 1873, însă nu înainte ca suveranul să solicite un proiect arhitectural cu adevărat unic. Mai multe propuneri inițiale ale arhitectului austriac Wilhelm von Doderer au fost respinse, fiind considerate prea lipsite de originalitate, iar regele a optat în cele din urmă pentru conceptul realizat de arhitectul german Johannes Schultz. Acesta a imaginat un stil ce combina Renașterea germană cu detalii inspirate din arhitectura montană tradițională, astfel încât viitoarea clădire să se integreze firesc în decorul impresionant al Carpaților.

Totuși, entuziasmul generat de planurile ambițioase a fost repede temperat de dificultățile impuse de terenul accidentat și de condițiile dure ale zonei montane. Construirea unui castel într-un astfel de cadru natural presupunea multă ingeniozitate, resurse considerabile și o forță de muncă pregătită să facă față unor provocări pe care puține șantiere ale vremii le întâmpinau.

Locul ales – o poiană de la poalele masivului Molomoț – necesita lucrări titanice de infrastructură. „Era o treabă dificilă, fiindcă terenul trebuia pregătit temeinic, mai ales contra alunecărilor” – nota un contemporan al lucrărilor, referindu-se la pregătirea fundației. Pentru a stabiliza zona, peste 300 de muncitori au lucrat asiduu timp de doi ani doar la consolidarea terenului, dislocând parțial stâncile muntelui și terasând versanții instabili.

Acest efort masiv a dus și la o premieră tehnologică pentru epocă: Castelul Peleș a devenit prima clădire din România ridicată pe o fundație de beton armat. Această soluție inovatoare, rar întâlnită în arhitectura secolului al XIX-lea, a fost aleasă tocmai pentru a garanta stabilitatea construcției într-un teren imprevizibil și pentru a proteja viitoarea reședință regală de riscurile specifice zonei montane.

Zona izolată a impus amenajarea unui sat provizoriu pentru muncitori, iar Carol I a insistat ca, pe cât posibil, să fie folosite materiale locale pentru ridicarea castelului. Piatra de construcție a fost extrasă din carierele de la Piatra Arsă și din împrejurimi, pietrișul a provenit din albia râului Prahova, lemnul a fost tăiat din pădurile domeniului, iar cărămizile au fost produse pe șantier în cuptoare special amenajate.

Marmura fină necesară pentru elementele decorative a trebuit totuși importată, neexistând resurse de o calitate similară în regiune. În doar câteva luni, aici s-a ridicat un veritabil sat al șantierului, unde aproximativ 400 de lucrători își desfășurau munca de zi cu zi. Tabăra forfotea ca un furnicar; un amestec pestriț de barăci, ateliere și depozite se întindea pe vale, semn al efortului colectiv uriaș pus în slujba edificării castelului.

Diversitatea forței de muncă reprezenta o altă particularitate a șantierului, dar și o sursă de provocări lingvistice și culturale. Regina Elisabeta a lăsat mărturii despre atmosfera de pe șantier, descriindu-l ca pe un adevărat Turn Babel. La Peleș lucrau cot la cot meșteri și muncitori de peste mări și țări: „italieni și români pentru zidărie, țigani pentru căratul pietrei și al varului, albanezi și greci săpau la carierele de piatră; germani și austriaci la lemnărie; turcii coceau cărămida, francezii desenau, englezii măsurau”. Se vorbeau aproximativ 14 limbi pe șantier și se întâlneau „o sută de costume naționale” – un amestec pitoresc și gălăgios de tradiții și obiceiuri, unit însă de scopul comun al edificării castelului.

Regele Carol I era prezent aproape zilnic printre schele, supraveghind personal lucrările și insuflându-le tuturor un sentiment de disciplină și dedicare. În 1875, după ani de pregătiri intense, a avut loc punerea pietrei de temelie a castelului, moment în care s-au îngropat la fundație zeci de monede de aur de 20 de lei cu efigia lui Carol I – primele monede românești purtând chipul domnitorului. Evenimentul, binecuvântat de preoți și marcat de sunet de trâmbițe răsunând în ecoul văilor, a simbolizat încrederea regelui în viitorul construcției și al tinerei națiuni române.

Între 1877–1878, izbucnirea Războiului de Independență a României a forțat oprirea temporară a lucrărilor la Peleș. Resursele țării și atenția regelui au fost direcționate spre front, lăsând castelul în așteptare. Abia în primăvara lui 1879 muncitorii s-au întors în forță la treabă, sub impulsul lui Carol care dorea cu ardoare finalizarea proiectului.

Între timp, România obținuse independența, iar în 1881 Carol I a fost proclamat primul rege al țării. Cuplul regal s-a mutat provizoriu în pavilionul de vânătoare Foișor – construit pe același domeniu – așteptând terminarea castelului. După un deceniu de eforturi concentrate, în toamna anului 1883 Castelul Peleș și clădirile anexe erau în mare parte finalizate.

Inaugurarea oficială a avut loc la 25 septembrie/7 octombrie 1883, marcând prezentarea Peleșului ca noua reședință regală a României. Se estimează că, de la primele săpături din 1873 și până în 1914 (când castelul a ajuns la forma sa completă), s-au cheltuit peste 16 milioane de lei-aur pentru ridicarea și amenajarea Peleșului – o sumă colosală care reflectă amploarea proiectului și calitatea excepțională a materialelor și a manoperei. Carol I nu a precupețit niciun efort și a investit chiar fonduri personale substanțiale în această aventură arhitecturală, considerând-o o datorie sacră față de țara sa și un legământ pentru generațiile viitoare.

Familia regală petrecea în mod obișnuit lunile mai – noiembrie la Sinaia, unde protocolul devenea mai relaxat, iar atmosfera – una de creativitate și dialog. Aici aveau loc consfătuiri și recepții de anvergură.

În sălile castelului s-au desfășurat Consilii de Coroană cruciale pentru istoria României, precum cel din 1914, când s-a hotărât neutralitatea țării în primul război mondial abia început. De asemenea, Peleșul a fost martor la evenimente de familie cu rezonanță istorică: în 1893, în apartamentele castelului s-a născut viitorul rege Carol al II-lea – primul membru al dinastiei Hohenzollern venit pe lume pe pământ românesc și botezat în religia ortodoxă, dovadă a legăturii tot mai puternice dintre monarhie și națiune.

În 1921, la Foișor (vechiul pavilion de vânătoare de pe domeniu), s-a născut regele Mihai I, iar în același an la Peleș a avut loc nunta principesei Ileana, fiica regelui Ferdinand și a reginei Maria, evenimente ce au adus la castel capete încoronate și personalități din întreaga Europă. De altfel, de-a lungul anilor, Peleșul a găzduit o pleiadă de oaspeți – de la bătrânul împărat al Austro-Ungariei, Franz Joseph (în vizita sa celebră din 1896, când a fost uluit de frumusețea și bogăția castelului), până la muzicieni, scriitori și artiști invitați de regina Elisabeta în saloanele literare informale organizate aici. Castelul a funcționat așadar și ca un spațiu de reprezentare diplomatică și culturală: era vitrina în care România își etala istoria, arta și modernitatea în fața Europei.

Moștenirea Castelului Peleș a traversat și vremuri tulburi. După abdicarea forțată a regelui Mihai I în 1947, regimul comunist a naționalizat domeniul Peleș, închizând castelul și dispunând inventarierea și dispersarea comorilor sale de artă către diverse muzee ale țării, potrivit peles.ro.

Între 1953 și 1975, Peleșul a funcționat ca muzeu deschis publicului, însă în ultima parte a dictaturii ceaușiste a fost închis, fiind considerat obiectiv cu regim special. Abia după 1990 porțile castelului s-au redeschis pentru vizitatori, readucând la viață legendarul muzeu. În 2007, Castelul Peleș a fost retrocedat regelui Mihai I, devenind proprietatea Familiei Regale, însă printr-un acord cu statul român acesta continuă să funcționeze ca Muzeu Național, spre beneficiul publicului larg.

Astăzi, Peleșul este unul dintre cele mai îndrăgite obiective turistice din România, al doilea cel mai vizitat castel-muzeu al țării după Castelul Bran .