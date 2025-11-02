Salvatoarea României se năștea acum un secol și jumătate! A fost ca o cometă pe cerul politicii românești.

Cometele apar și aduc schimbări se zice. La fel, marile personalități se nasc în momente astrale. Așa a fost și cazul Reginei Maria a României.

Regina Maria a României s-a născut în Marea Britanie, la 29 octombrie 1875. Mama sa era rusoaică, iar tatăl său provenea din Casa Regală de Windsor (Hanovra), ea fiind nepoata după tată a Reginei Victoria, Împărăteasa Indiilor.

La numai 17 ani, devenea ea soția Principelui Moștenitor Ferdinand al României, nepotul de frate al Regelui Carol I. Viața sa a fost descrisă în memoriile sale intitulate „Povestea vieții mele”. Regina Maria a fost iubită, adorată, dar deopotrivă invidiată și criticată.

În tinerețe, îl contrazicea mereu pe unchiul ei, rigidul Rege Carol. Era reprezentantul unei lumi care dispărea. Originea sa o făcea să spere că poporul român va găsi împlinirea aspirațiilor sale alături de Antanta. Nicolae Iorga devenise profesorul Prințului Moștenitor Carol, pe care l-a răsfățat și l-a apărat în ciuda marilor sale extravaganțe pe care le-a comis.

Pe front, a răbdat refugiul, cât au bântuit tifosul și gripa spaniolă, a fost mereu în spitalele de campanie ale frontului. A luptat apoi diplomatic pentru România Mare. Nu dorea să fie mama unor prinți fără țară. Voia să fie Regina unei țări mari. A reușit, dar fiul cel mare a dezamăgit-o, prin dezertarea din 1918, apoi după divorțul de prințesa Elena a Greciei și a doua renunțare la tron.

Luptase ca fiicele ei să fie regine în Balcani și reușise. Evident, nu a fost să fie, una dintre fiicele sale, Elisabeta a divorțat, iar Mărioara a rămas văduvă prin asasinarea soțului. Regina Maria s-a văzut nevoită să accepte alungarea propriului fiu peste graniță și să vadă regența fiului ei Nicolae în numele nepotului, regele Mihai. A trăit să vadă întoarcerea lui Carol.

Când liderul francez i-a spus că a dori Transilvania este partea leului, Regina Maria i-a spus că de aia venise la vărul Leului, Tigrul. Măgulit, francezul a avut căderea să îi satisfacă dorința Mariei. Urmau investiții franceze în România, deci, drumul ar fi fost decshis. Așa de face că Regina Maria s-a încoronat la Alba Iulia la 15 octombrie 1922, alături de soțul ei.

S-a spus că, la un moment dat, s-a amestecat între fiii săi cei mari, Carol și Nicolae (un băiat Mircea, a murit de mic) și a încasat un glonț în piept, pe care Carol l-ar fi tras spre fratele lui.S-a spus că acea rană de glonț nu i s-a vindecat, fiind un pneumotorax, iar moartea i-ar fi survenit ca urmare a unei abundente sângerări, a unei hemoragii masive.

De ce a efectuat Regina Maria vizita celebră peste Ocean? Anul 1926 era destul de departe după finalul prelungit al Conferințelor de Pace de la Paris din 1919-1920. Adică după rediscutarea păcii cu Turcia republicană la Lausanne în 1923. Regina dorea să ajungă într-o citadelă a republicanismului.

Regina Maria era soacra Balcanilor. Cum Balcanii interesau inclusiv America, vizita Reginei erau una de interes și pentru americani. 10 000 new-yorkezi s-au înghesuit pe Broadway ca la o mare proiecție cinematografică. Nu în fiecare zi vedeau o regină în carne și oase. Frumoasă, zâmbitoare, englezoaică-rusoaică de origine, Regina a adus cu ea și o parte din copiii săi.

Imaginile și filmările de arhivă arată cum a plouat cu tone de confetti. Uralele erau asemeni celor care i-au întâmpinat pe eroii de război. Regina pășise pe pământ american pe 18 octombrie 1926, vaporul care a traversat Oceanul ajungând la New York, trecând prin fața Statuii Libertății. Va sta aici până pe 24 noienbrie 1926.

Carol se întoarce și devine rege la 8 iunie 1930. Este a treia dramă a Reginei Maria. Carol o obligă să suporte toate răzbunările sale pe partide. O învinovățește deschis că a mers pe mâna celor care l-au alungat. Că nu a crezut în el. Drama majoră este în 11 februarie 1938, când Carol devine monarh autoritar. Regina Maria mergea la Bran sau mai mult pe malul Mării la Balcic. Fiul ei o exclusese definitiv din viața publică.

20 iulie 1927-18 iulie 1938 este perioada văduviei Reginei Maria a României. Durerea dispariției soțului pe care dacă nu l-a iubit, l-a respectat a fost mărită de atitudinea fiului Carol al II-lea. Acesta, după Restaurație, i-a făcut multe probleme.

Moartea Reginei Maria se produce pe 18 iulie 1938, dimineața. La începutul lunii, călătorise la Viena, la Berlin, cu trenul regal. Consultase medicii cei mai buni. Dar călătoriile cu trenul o oboseau, iar ea refuza să se lase ajutată. La întoarcere, către jumătatea lunii, Hitler i-ar fi cerut să călătorească în avionul lui. Într-un fel, Hitler o respecta. Știa ce reprezentase și spera ca ea să-l aducă pe Carol mai aproape de Germania. Regina în schimb cunoscuse umilința Puterilor Centrale.

Ajunsă la București, cu trenul, Regina cere să meargă la Sinaia. Începe să se simtă tot mai rău. Pierderile de sânge continuă, iar ultima i-a fost fatală. Decesul ei a îndurerat România. Doliul Reginei Maria a fost de culoare mov, culoarea ei preferată. A fost dusă de la Sinaia, la București, cu trenul mortuar, apoi către Curtea de Argeș pentru a veni lângă soțul ei.

Regele Carol al II-lea o exlusese din viața publică iar înmormântarea i-a fost destul de mult restrânsă. Pur și simplu, Regele dorea să o scoată dn mentalul colectiv, dar nu reușise. Să nu uităm că Regina îl mustrase în scrisori să se poarte ca un prinț și nu ca un român simplu. Își recunoștea pasiunile sale și dramele sale prin faptele fiului ei.

Regina a murit cu doi ani înaite de declanșarea dramei României Mari. Cu siguranță, sfâșierea României Mari ar fi ucis-o dacă ar mai fi apucat să trăiască până în vara lui 1940. Dumnezeu a ferit-o să ajungă la bătrânețe o regină alungată, după ce o ferise la tinerețe prin ocupața Puterilor Centrale. Și totuși. după moarte, inima Reginei a avut de suferit. Prin testament, lăsase ca inima ei să fie înmormântată într-o casetă specială la Balcic, orașul din România Mare pe care l-a iubit enorm. În 7 septembrie 1940, când Cadrilaterul a fost cedat Bulgariei, inima Reginei a fost luată și depusă la Bran, celălalt castel pe care l-a adorat.

Așadar, și post-mortem, Regina a avut parte de drama relocării.