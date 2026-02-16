Social

Moldovenii cu buletine românești anulate nu pot ridica temporar alocațiile copiilor. Ce trebuie să știe familiile

Comentează știrea
Moldovenii cu buletine românești anulate nu pot ridica temporar alocațiile copiilor. Ce trebuie să știe familiileAlocație. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova cărora le-au fost anulate buletinele de identitate românești nu pot încasa temporar alocațiile de stat acordate de România pentru copii, deși drepturile copiilor rămân intacte. Plata alocației nu se oprește, însă fără un act de identitate valabil, părintele nu poate ridica banii, ceea ce creează blocaje și întârzieri în familiile afectate.

Potrivit Ministerului Muncii de la București, anularea buletinului românesc nu duce la pierderea calității de reprezentant legal, iar alocația copilului rămâne garantată. În astfel de cazuri, plata poate fi redirecționată către celălalt părinte, un alt reprezentant legal sau o persoană împuternicită prin procură specială, care preia obligațiile legale ale părintelui titular, inclusiv informarea agenției teritoriale despre orice schimbări relevante în situația copilului sau a reprezentantului legal.

Alocațiile copiilor

Alocații. Sursa: Arhiva EVZ

Procedura pentru primirea alocației prin mandatar

Pentru a ridica drepturile restante, persoana împuternicită trebuie să depună la agenția teritorială de domiciliu cererea de acordare a alocației, însoțită de copia procurii speciale. Autoritățile precizează că, în cazul în care părintele obține ulterior un nou act de identitate românesc emis de autoritățile competente, plata alocației nu se reia automat, ci necesită reluarea formalităților.

Anularea buletinelor românești a vizat peste 162 de mii de persoane, iar aproximativ 66% dintre acestea sunt cetățeni români originari din Republica Moldova. Jumătate dintre documente au fost anulate la solicitarea proprietarilor de locuințe, în contextul aplicării noii legislații privind evidența populației, adoptată în 2023.

Scumpirile continuă pentru români, chiar dacă inflația a coborât la 9,6% în ianuarie 2026
Scumpirile continuă pentru români, chiar dacă inflația a coborât la 9,6% în ianuarie 2026
Țările din Europa cu cele mai mari impozite pe venit în 2026. Ce poziție ocupă România în clasament
Țările din Europa cu cele mai mari impozite pe venit în 2026. Ce poziție ocupă România în clasament

Noua lege limitează la maximum zece persoane înregistrate la aceeași adresă, în afara familiei extinse. Această măsură a determinat anularea mențiunilor de domiciliu pentru mii de persoane, ceea ce a dus automat și la invalidarea cărților de identitate, inclusiv a celor clasice, electronice sau provizorii.

Carte de identitate

Carte de identitate. Sursă foto: Facebook

Context și explicații oficiale

Conform șefului Direcției pentru evidența persoanelor din România, Aurel Giulescu, mențiunea de domiciliu poate fi anulată fie la cererea proprietarului, fie în urma verificărilor autorităților. Procedura a fost aplicată pentru a corecta situațiile în care mii de persoane erau înregistrate la aceeași adresă, contrar noilor reguli.

Reprezentanții Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor din România au confirmat că până la sfârșitul anului 2025 au fost anulate peste 162 de mii de acte de identitate, afectând atât buletinele clasice din 1997, cât și documentele electronice sau provizorii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:31 - Scumpirile continuă pentru români, chiar dacă inflația a coborât la 9,6% în ianuarie 2026
16:23 - Atenție la restaurantele pe care le alegi în vacanță. Trucuri să mănânci ieftin și gustos
16:16 - Secretele din spatele cortinei regale: Tensiunile dintre Kate, Harry și Meghan, dezvăluite într-o nouă carte
16:03 - Țările din Europa cu cele mai mari impozite pe venit în 2026. Ce poziție ocupă România în clasament
15:55 - Casa de Cultură din Focșani, vândută în urma unei licitații. Tranzacția a stârnit nemulțumiri pe plan local
15:49 - Plahotniuc, bolnav. Ședința în dosarul fraudei bancare a fost reprogramată pentru data de 17 februarie

HAI România!

Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps

Proiecte speciale