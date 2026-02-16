Moldovenii cu buletine românești anulate nu pot ridica temporar alocațiile copiilor. Ce trebuie să știe familiile

Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova cărora le-au fost anulate buletinele de identitate românești nu pot încasa temporar alocațiile de stat acordate de România pentru copii, deși drepturile copiilor rămân intacte. Plata alocației nu se oprește, însă fără un act de identitate valabil, părintele nu poate ridica banii, ceea ce creează blocaje și întârzieri în familiile afectate.

Potrivit Ministerului Muncii de la București, anularea buletinului românesc nu duce la pierderea calității de reprezentant legal, iar alocația copilului rămâne garantată. În astfel de cazuri, plata poate fi redirecționată către celălalt părinte, un alt reprezentant legal sau o persoană împuternicită prin procură specială, care preia obligațiile legale ale părintelui titular, inclusiv informarea agenției teritoriale despre orice schimbări relevante în situația copilului sau a reprezentantului legal.

Pentru a ridica drepturile restante, persoana împuternicită trebuie să depună la agenția teritorială de domiciliu cererea de acordare a alocației, însoțită de copia procurii speciale. Autoritățile precizează că, în cazul în care părintele obține ulterior un nou act de identitate românesc emis de autoritățile competente, plata alocației nu se reia automat, ci necesită reluarea formalităților.

Anularea buletinelor românești a vizat peste 162 de mii de persoane, iar aproximativ 66% dintre acestea sunt cetățeni români originari din Republica Moldova. Jumătate dintre documente au fost anulate la solicitarea proprietarilor de locuințe, în contextul aplicării noii legislații privind evidența populației, adoptată în 2023.

Noua lege limitează la maximum zece persoane înregistrate la aceeași adresă, în afara familiei extinse. Această măsură a determinat anularea mențiunilor de domiciliu pentru mii de persoane, ceea ce a dus automat și la invalidarea cărților de identitate, inclusiv a celor clasice, electronice sau provizorii.

Conform șefului Direcției pentru evidența persoanelor din România, Aurel Giulescu, mențiunea de domiciliu poate fi anulată fie la cererea proprietarului, fie în urma verificărilor autorităților. Procedura a fost aplicată pentru a corecta situațiile în care mii de persoane erau înregistrate la aceeași adresă, contrar noilor reguli.

Reprezentanții Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor din România au confirmat că până la sfârșitul anului 2025 au fost anulate peste 162 de mii de acte de identitate, afectând atât buletinele clasice din 1997, cât și documentele electronice sau provizorii.