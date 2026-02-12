50% dintre buletinele românești, anulate la solicitarea proprietarilor de locuințe. Mii de moldoveni au rămas fără acte

Noua lege, adoptată în 2023, limitează la cel mult zece persoane luarea în spațiu de către proprietari, în afara familiei extinse. În urma aplicării acesteia, mii de cetățeni s-au trezit cu mențiunea de domiciliu anulată, ceea ce a dus automat și la invalidarea cărților de identitate.

Legea a fost introdusă după descoperirea unor cazuri cu mii de persoane înregistrate la aceeași adresă

Mențiunea de domiciliu poate fi anulată fie la cererea proprietarului, fie în urma verificărilor efectuate de autorități, după modificarea legislativă din 2023. Legea a fost introdusă după ce au fost descoperite cazuri cu mii de persoane înregistrate la aceeași adresă, a precizat, pentru Teleradio-Moldova, șeful Direcției pentru evidența persoanelor din România, Aurel Giulescu.

„S-a ajuns la situații absurde în care mai mult de 22 de mii de persoane și-au stabilit domiciliul la o adresă în Sectorul 3 al municipiului București, într-un imobil care este un apartament cu două camere. Totodată, după analizele realizate în momentul în care au fost realizate primele interoperabilizări la nivelul de gestionare a bazelor de date, s-a constatat că existau aproximativ o sută de adrese unde erau deja înregistrate peste o mie de persoane”, susține Aurel Giulescu.

Reprezentanții Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor din România au dispus, până la 31 decembrie 2025, anularea a peste 162 de mii de acte de identitate, inclusiv buletine clasice după modelul din 1997, documente electronice și cărți de identitate provizorii.

„Este vorba și de acele cărți de identitate provizorii. Marea majoritate, 99.99 la sută, sunt cărți de identitate după modelul anului 1997. Am realizat niște analize suplimentare asupra datelor statistice și, pe baza cifrelor extrase de colegii mei, constat acum că 50 la sută din anulările din 2025, aproximativ 83 de mii, au fost inițiate de proprietari”, a mai spus șeful Direcției pentru evidența persoanelor din România.

Experta în redobândirea cetățeniei române, Maria Jeverdan, a declarat, în cadrul emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova, că autoritățile române ar trebui să intervină cu măsuri concrete pentru a debloca situația creată, întrucât mii de persoane riscă să se confrunte cu dificultăți administrative și juridice.

Datele oficiale arată că persoane din 86 de state au rămas fără buletin în baza modificărilor operate la lege în 2023. Statisticile autorităților române indică faptul că 66 la sută din cele peste 162 de mii de acte de identitate anulate aparțin cetățenilor români originari din Republica Moldova.