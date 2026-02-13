Social

Ce sa faci în momente de depresie. Părintele Constantin Necula spune care sunt nevoile omului aflat într-o astfel de stare

Comentează știrea
Ce sa faci în momente de depresie. Părintele Constantin Necula spune care sunt nevoile omului aflat într-o astfel de stareDepresie. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Părintele Necula spune despre depresie că este oboseala sufletului  care a pierdut motivația de a se trezi dimineața. Acesta explică faptul că o persoană într-o astfel de situație nu și-a pierdut credința, ci strigă după ajutor.

Depresia este cedarea unei inimi

Preotul explică faptul că în momente de cumpănă inima cededează pentru că nu a fost îngrijită. ”Cea mai grea oboseală nu este cea a trupului, ci oboseala sufletului care nu mai știe pentru ce se trezește dimineața. Depresia nu este lipsa de credință așa cum se spune greșit uneori, ci este strigătul de ajutor al unui suflet care a dus prea mult singur, prea mult timp, prea multe poveri.

Constantin Necula

Constantin Necula. Sursa foto: Facebook

Este cedarea unei inimi care a vrut să fie tare pentru toți și a uitat să fie sinceră cu sine. Omul obosit sufletește zâmbește în afară, dar plânge în tăcere. Funcționează, dar nu mai trăiește. Există, dar nu mai are bucurie. Acest om nu trebuie jduecat, ci ținut de mână. Hristos nu ceartă pe cel căzut ci se apleacă spre el”, a spus omul bisericii.

”Să nu te izolezi”

De altfel, cei care Cedarea pisihică apare când omul e rupt de sens, nu doar de odihnă. Când trăim doar ca să facem față, ca să demonstrăm, ca să îi mulțumim pe toți, sufletul se sufocă. Dumnezeu nu ne-a creat să fim eroi făăr lacrimi, ci oameni capabili să ceară ajutor. Rugăciunea nu înlocuiește întotdeauna terapia, dar îi dă sens.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  14-15 februarie 2026. Despre Yeti
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  14-15 februarie 2026. Despre Yeti
Medicii care lucrează la privat în timpul programului de la stat ar putea fi concediați. Rogobete: Trebuie să încetăm cu acest fenomen
Medicii care lucrează la privat în timpul programului de la stat ar putea fi concediați. Rogobete: Trebuie să încetăm cu acest fenomen

Spovedania nu anulează medicul, ci vindecă rădăcina. A te ruga nu înseamnă a fugi de realitate, ci a o înfrunta cu Dumnezeu alături. Și poate cel mai important: să nu te izolezi. Dumnezeu lucrează prin oameni, prin cuvinte simple, prin prezențe fidele.

”Dumnezeu nu se sperie de fragilitate”

Sufletul obosit nu are nevoie de predici dure ci de adevăr spus cu blândețe. Nu ești slab pentru că ai obosit. Ești om, iar Dumnezeu nu se sperie de fragilitatea ta. Dimpotrivă acolo unde spui tu ”nu mai pot”, El începe să lucreze. Ridicarea nu vine brusc, ci pas cu pas. Un cuvânt bun, o rugăciune scurtă, o zi dusă până la capăt.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:00 - Puzzle-ul digital al tragediei din Canada. Firul întunecat al indiciilor de pe rețelele de socializare
19:52 - Robert F. Kennedy Jr., secretarul Sănătății din SUA, a explicat de ce nu se teme de microbi: Am prizat cocaină de pe ...
19:47 - Secretul siluetei impecabile a Victoriei Beckham
19:40 - Marcel Ciolacu, chemat de consilierul lui Bolojan să clarifice cum a fost folosit Fondul de Rezervă în mandatul său
19:32 - Un obiect banal care i-ar fi putut salva viața femeii care a ars de vie în mașina electrică. Explicația lui Titi Aur
19:21 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  14-15 februarie 2026. Despre Yeti

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale