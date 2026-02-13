Ce sa faci în momente de depresie. Părintele Constantin Necula spune care sunt nevoile omului aflat într-o astfel de stare

Părintele Necula spune despre depresie că este oboseala sufletului care a pierdut motivația de a se trezi dimineața. Acesta explică faptul că o persoană într-o astfel de situație nu și-a pierdut credința, ci strigă după ajutor.

Preotul explică faptul că în momente de cumpănă inima cededează pentru că nu a fost îngrijită. ”Cea mai grea oboseală nu este cea a trupului, ci oboseala sufletului care nu mai știe pentru ce se trezește dimineața. Depresia nu este lipsa de credință așa cum se spune greșit uneori, ci este strigătul de ajutor al unui suflet care a dus prea mult singur, prea mult timp, prea multe poveri.

Este cedarea unei inimi care a vrut să fie tare pentru toți și a uitat să fie sinceră cu sine. Omul obosit sufletește zâmbește în afară, dar plânge în tăcere. Funcționează, dar nu mai trăiește. Există, dar nu mai are bucurie. Acest om nu trebuie jduecat, ci ținut de mână. Hristos nu ceartă pe cel căzut ci se apleacă spre el”, a spus omul bisericii.

De altfel, cei care Cedarea pisihică apare când omul e rupt de sens, nu doar de odihnă. Când trăim doar ca să facem față, ca să demonstrăm, ca să îi mulțumim pe toți, sufletul se sufocă. Dumnezeu nu ne-a creat să fim eroi făăr lacrimi, ci oameni capabili să ceară ajutor. Rugăciunea nu înlocuiește întotdeauna terapia, dar îi dă sens.

Spovedania nu anulează medicul, ci vindecă rădăcina. A te ruga nu înseamnă a fugi de realitate, ci a o înfrunta cu Dumnezeu alături. Și poate cel mai important: să nu te izolezi. Dumnezeu lucrează prin oameni, prin cuvinte simple, prin prezențe fidele.

Sufletul obosit nu are nevoie de predici dure ci de adevăr spus cu blândețe. Nu ești slab pentru că ai obosit. Ești om, iar Dumnezeu nu se sperie de fragilitatea ta. Dimpotrivă acolo unde spui tu ”nu mai pot”, El începe să lucreze. Ridicarea nu vine brusc, ci pas cu pas. Un cuvânt bun, o rugăciune scurtă, o zi dusă până la capăt.