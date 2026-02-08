Social

Poate un preot să țină locul unui psiholog? Părintele Necula răspunde cu subiect și predicat

psiholog / sursa foto: dreamstime
Părintele Constantin Necula a dezbătut acest subiect la o emisiune televizată, unde a explicat dacă poate un preot să înlocuiască un psiholog. Problema pe care o ridică este totuși ce se întâmplă atunci când e invers.

Părintele Necula despre psihologi și preoți

Omul bisericii au explicat faptul că ideal ar fi ca nimeni să nu înlocuiască pe altcineva. ”Poate să sprijine evoluția unui om să îl ajute să se limpezească. fetița mea, cumulează și filozofia și psihologia și mi-e drag de ea că într-un fel a ales zbaterea din mine.

Are 20 de ani în curând. Și cred că e foarte important să facem un cumul din toate”, a explicat acesta.

Echipa, cea mai bună soluție

Preotul a explicat că este nevoie de ajutorul psihologilor pentru că nu are toate cunoștințele necesare. ”Avem și cursuri de psihoterapie anti-alcool și antidroguri.

Constantin Necula

Constantin Necula alături de Mihaela Bilic

Credeam că le pot pe poate cu crucea și aghiasma. Și atunci am înțeles, a face echipă înseamnă a știi câte puțin din fiecare coechipier al tău, pentru a-l înlocui atunci când el nu poate să lucreze. Și merge”, a spus el.

Psihologul nu poate înlocui preotul

Cu toate acestea, părintele nu e de acord deloc cu înlocuirea preotului cu psihologul. Asta pentru că psihologul nu are pregătire duhovnicească. ”Mai greu e invers. Cea mai gravă abatere mi se pare atunci când psihologii se văd preoți fără să fie hirotoniți. aceasta este o părere răutăcioasă. Dar un preot poate să înlocuiască, exact în limita preoției lui tot ce poate fi legat exact de cunoașterea sufletului și ocrotirea lui.

E chiar fain. La taina spovedaniei preotul oricum nu e prezent că zice: iată, fiule, Christos stă de față, primind mărturisirea ta cu umilință. Preotul nu e acolo”, a conchis acesta. Cert este că părintele Necula consideră este nevoie de ambele profesii, pentru a ajuta cât mai eficient oamenii.

