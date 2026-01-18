Constantin Necula despre preoții care nu și fac treaba: Nu au cum să facă rău credinței, ci credincioșilor

Părintele Constantin Necula a povestit la un podcast faptul că există printre oamenii bisericii unii care nu sunt tocmai potriviți. El spune însă că nu credința este afectată ci credincioșii.

Fața bisericească a explicat că nu toți preoții sunt potriviți pentru acest serviciu pentru societate. ”Există fețe bisericești care fac un deserviciu credinței. Ba îndrăznesc să spun că nu au cum să facă rău credinței ci credincioșilor. Credința nu poate fi afectată de prostia umană.

Credința nu are unitate de măsură în mintea omului. cea mai tare chestie pe care am citit-o în ultima vreme, e o carte a unui italian, care zice, crezul e despre tine. Antropologia ta. În ce mod lucrează de fapt Dumnezeu în viața ta. Ori acela când zice năzbâtiile care le zice, le zice”, a spus el.

Părintele a mai spus că există diferențe esențiale între chemare și vocație. ”Pentru mine îmbrăcarea prea în social al termenilor teologici, arată o lipsă de cunoaștere a lor. E o diferență fundamentală între a fi chemat și asta înseamnă vocație și a ți se părea că ești chemat și asta înseamnă carieră. Cariera mai face câte o carie la dinți, și atât, cel mult.

Vocația este altceva. Este în vechiul testament când îl cheamă Dumnezeu pe Samuel, Samuele, acela se întoarce, Samuele, acela se mai întoarce. Și abia a treia oară spune: poruncește Doamne Robul tău ascultă. Asta înseamnă vocația: poruncește, Doamne, robul tău ascultă. Nu că fac eu de capul meu, ci stau în ascultare de Dumnezeu”, a mai declarat el.

”Dumnezeu nu se vrea idolatrizat. Or asta se întâmplă. Oamenii nu înțeleg care este diferența între creștin care crede în întruparea lui Christos și a fi creștin care crede în urmărirea aproapelui. Și fiecare alergăm cu cupa în brațe”, a mai spus părintele Necula.