E sau nu păcat să ai două perechi de nași. Părintele Necula face lumină: E o prostie

E sau nu păcat să ai două perechi de nași. Părintele Necula face lumină: E o prostieNuntă. Sursa foto: Pixabay
Părintele Constantin Necula a ținut o prelegere în fața românilor din diaspora în care a explicat cum e cu cele două perechi de nași la nuntă. De asemenea, acesta a mai spus și ce înseamnă de fapt să ai o nuntă creștinească.

Părintele Necula îndeamnă la limitarea cheltuielilor

Unul dintre cei mai apreciați preoți a explicat paradigma celor două perechi de nași. Cuvântarea a fost ținută pentru românii din diaspora, tocmai pentru că acolo cheltuielile sunt mai mari.

”Nu e un păcat, dar e o cheltuială în plus. Până îi aduceți din România p-ăia din România cu 300 de lire că nu vor cu wizz-ul. Că dacă ești naș trebuie să fii băgat în seamă. Te aduce Mercedesul. Dacă ar zbura Mercedesul ar zbura cu nași”, a spus părintele.

Ce este o nuntă creștinească

Acesta și-a continuat pledoaria și a explicat ce ar însemna cu adevărat o nuntă. Încercați să limitați cheltuielile pe bază de prostie. ”Nu cheltuiți mai mult pe fățărie decât cheltuiți față de săraci. Dacă vreți o nuntă cinstită și faină strângeți oameni trageți un borș moldovenesc cu mămăligă și apoi mergeți și găsiți niște români săraci.

Constantin Necula

Constantin Necula alături de Mihaela Bilic

Și dați-le să mănânce măcar o săptămână. Aia e nunta, restul sunt prostiile noastre, fițele noastre”, le-a explicat părintele celor prezenți în biserică.

Alesul nașilor în funcție de card

De altfel, acesta a spus și care sunt motivele pentru care sunt aleși anumiți nași dintre cunoscuți. Se pare că finanțele primează și la astfel de încuscriri chiar și în fața Domnului. ”Eu tot rând pentru că acum la nuntă e așa: prima dată pun nașii. Dacă se poate să fie oamenii cu cardul mai groscior, d-ai sunteți nași la jumătate din Românie.

Dintr-o dată au constatat toți cum vă iubesc și ce vă iubesc. Vara e olimpiadă, toată lumea pleacă în concedii, românii merg acasă să fie nași. Apoi urmează bătaia pe lumânări, fiecare le vrea altfel. Apoi popa care spune că acesta e modelul de lumânare aprobată de cel de sus și aia e”, a conchis părintele Necula. Practic în cazul în care sunteți aleși drept nași nu strică să vă întrebați care este cu adevărat motivul pentru care se întâmplă acest lucru

 

