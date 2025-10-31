Rugăciune pentru mântuirea sufletelor celor adormiți. O poți rosti în Sâmbăta Morților

În Sâmbăta Morților, credincioșii sunt chemați de Biserica Ortodoxă să își amintească de cei adormiți și să îi poarte în rugăciunile lor. În această zi, familiile celor plecați în Împărăția Cerurilor le cinstesc memoria și dau de pomană colivă, colaci, vin și alte mâncăruri tradiționale. Pe lângă acestea, rugăciunile au un rol esențial pentru mântuirea și odihna sufletelor lor.

Sâmbăta Morților, cunoscută și ca Moșii de Toamnă, este una dintre cele mai importante zile de pomenire din calendarul ortodox. Tradiția spune că rugăciunile și milosteniile făcute în această zi aduc mângâiere sufletelor celor adormiți și binecuvântare celor vii.

În multe sate, oamenii merg la cimitir, aprind lumânări și împodobesc mormintele cu flori, transformând locurile de veci într-un simbol al legăturii neîntrerupte dintre cei vii și cei trecuți la Domnul.

„Pomenește, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit, pe părinții și frații noștri, și pe toți cei care în cucernicie și în credință s-au săvârșit; și iartă-le toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, și-i așază pe ei în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți Sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale celei nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Tot în această zi, se crede că sufletele celor adormiți se întorc pentru o clipă printre cei dragi. În unele zone ale țării, gospodinele pregătesc colacii în zorii zilei. Bucatele pentru pomenire sunt duse la biserică pentru a fi sfințite, iar apoi sunt împărțite celor nevoiași.

În localitățile Transilvania, preoții oficiază slujba de pomenire chiar în cimitir, în mijlocul credincioșilor adunați lângă mormintele celor dragi. După terminarea parastasului, aceștia trec pe la fiecare mormânt, rostind rugăciuni pentru odihna sufletelor și stropind cu vin crucile și coliva sfințită.Familile merg în cimitir încă de dimineață pentru a curăța și împodobi locurile de veci. Se aduc flori proaspete, se aprind lumânări și candele, iar pe morminte se așază coșuri cu colaci, fructe și colivă.