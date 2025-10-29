Programul de închinare la Sfântul Altar din Catedrala Națională, prelungit până pe 5 noiembrie

Patriarhia Română a anunțat că programul de închinare la Sfântul Altar al Catedralei Naționale a fost prelungit până miercuri, 5 noiembrie, ora 24:00, fiind posibilă participarea credincioșilor chiar și pe timpul nopții datorită numărului mare de pelerini.

Patriarhia Română îi îndeamnă pe toți cei care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale să evite formarea unui rând de așteptare excesiv de aglomerat.

„Având în vedere această prelungire a programului de închinare facem un apel către toţi credincioşii care doresc să se închine şi să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naţionale să evite aglomerarea excesivă a rândului de aşteptare”, se arată într-un comunicat al Patriarhiei.

Măsura vine în contextul prelungirii programului de închinare până miercuri, 5 noiembrie, la ora 24:00, inclusiv pe timpul nopții, pentru a asigura o desfășurare ordonată și sigură a vizitei credincioșilor.

Potrivit hărţii interactive realizate de Arhiepiscopia Bucureştilor, rândul credincioşilor care aşteptau să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naţionale se întindea miercuri dimineaţă până în Piaţa Constituţiei. La ora 8:45, timpul de aşteptare era estimat între şase şi opt ore, a declarat preotul Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă al Patriarhiei Române.

La pelerinajul organizat cu ocazia sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou s-au închinat la Sfintele Moaşte aproximativ 120.000 de persoane. Numai marţi, în a doua zi a evenimentului religios, peste 110.000 de credincioşi au urcat pe Colina Bucuriei.

În seara zilei de 29 octombrie 2025, începând cu ora 18:30, racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, va fi adusă la Catedrala Națională și așezată spre închinare în Sfântul Altar.

Sfintele Moaște vor rămâne la Catedrala Națională până la încheierea perioadei de închinare și trecere a pelerinilor, respectiv miercuri, 5 noiembrie 2025, ora 24:00, urmând ca apoi să fie readuse la Catedrala Patriarhală cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, de pe colina Patriarhiei.