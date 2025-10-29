Pelerinaj record la Catedrala Națională: Peste 80.000 de credincioși, în două zile

Peste 80.000 de credincioşi au trecut până miercuri prin Sfântul Altar al Catedralei Naţionale din Bucureşti, numărul pelerinilor dublându-se în doar 24 de ore. Rândul de așteptare ajunge până în Piața Constituției.

Potrivit hărţii interactive realizate de Arhiepiscopia Bucureştilor, actualizată în timp real, rândul credincioşilor care aşteaptă să treacă prin altarul Catedralei Naţionale se întindea, miercuri dimineaţă, până în Piaţa Constituţiei. La ora 8:45, timpul de aşteptare era estimat între şase şi opt ore.

„"Timpul de aşteptare este între şase şi opt ore", a declarat, pentru preotul Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă şi relaţii publice al Patriarhiei Române pentru Agerpres

La pelerinajul organizat cu ocazia sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou s-au închinat la Sfintele Moaşte 120.000 de persoane. Numai marţi, în a doua zi a evenimentului religios, au urcat pe Colina Bucuriei aproximativ 110.000 de credincioşi.

Preotul Adrian Agachi a precizat că persoanelor care aşteaptă să intre în Catedrala Naţională li se oferă sandvişuri şi sticle de apă, la fel ca participanţilor la pelerinajul de pe Colina Bucuriei organizat de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor.

Pelerinii ortodocşi vor avea posibilitatea să se închine în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale şi în zilele de 30 şi 31 octombrie, lăcaşul de cult urmând să rămână deschis permanent, inclusiv pe timpul nopţii, până la finalul lunii octombrie.

Cu prilejul sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, în perioada 19 – 29 octombrie, Sfintele Moaşte au fost scoase din Catedrala Patriarhală şi aşezate în pridvorul acesteia, de joia trecută, la finalul procesiunii „Calea Sfinţilor”. Ele au fost depuse spre închinare în Baldachinul Sfinţilor de pe Colina Patriarhiei. Miercuri, după închinarea ultimului pelerin, Sfintele Moaşte vor fi reaşezate în Catedrala Patriarhală.

Arhiepiscopia Bucureştilor a realizat două hărţi interactive, actualizate în timp real, care indică locul unde se termină rândul credincioşilor veniţi să treacă prin altarul Catedralei Naţionale, precum şi al celor prezenţi la pelerinajul de pe Colina Bucuriei.