Pe urmele lui Iisus: Drumul Pelerinilor, deschis pentru turiști după 2.000 de ani

Pe urmele lui Iisus: Drumul Pelerinilor, deschis pentru turiști după 2.000 de aniDrumul Pelerinilor. Sursa foto: Cetatea lui David, Ierusalimul antic/Facebook
Din cuprinsul articolului

Pentru prima dată în aproape două milenii, turiștii și pelerinii pot străbate integral Drumul Pelerinilor, vechea arteră care lega bazinul Siloam de zona Templului din vechiul Ierusalim. Traseul, încărcat de semnificații religioase și istorice, este considerat de mulți specialiști drept unul dintre drumurile parcurse de Iisus Hristos în urmă cu aproximativ 2.000 de ani, informează Fox News.

Turiștii pot păși pe urmele lui Iisus. Drumul Pelerinilor este deschis

Drumul, descoperit în urma unor ample săpături arheologice desfășurate în Ierusalim, oferă o incursiune autentică în atmosfera perioadei celui de-al Doilea Templu. Cercetătorii au scos la lumină dalele originale de piatră, trepte și diverse artefacte care atestă importanța locului ca rută principală pentru pelerinii evrei ce urcau spre Templu în timpul marilor sărbători religioase.

Potrivit arheologilor, traseul are o lungime de aproximativ 600 de metri și leagă zona bazinului Siloam  de Muntele Templului care rămăsese îngropat de la Marea Revoltă, loc menționat frecvent în textele biblice. De-a lungul drumului au fost identificate monede și obiecte datând din secolul I, indicii clare că artera era intens circulată în perioada în care a trăit Iisus.

Redeschiderea Drumului Pelerinilor reprezintă nu doar un eveniment major pentru lumea creștină, ci și un moment important pentru patrimoniul arheologic al regiunii. Vizitatorii pot experimenta astăzi un traseu care, până de curând, era ascuns sub straturile istoriei, având ocazia să pășească, la propriu, pe urmele pașilor făcuți acum două milenii.

În interiorul tunelului Siloam

În interiorul tunelului Siloam. Sursa foto: Wikipedia

Drumul Pelerinilor traversează subteran o porțiune importantă a Ierusalimului antic

Cunoscută în mediul arheologic drept „strada în trepte”, această cale din Ierusalimul de Est a reprezentat cândva una dintre principalele artere ale orașului antic. În epoca celui de-al Doilea Templu (516 î.Hr. – 70 d.Hr.), drumul făcea legătura între Scăldătoarea Siloamului și Muntele Templului, fiind parcurs zilnic de locuitori, comercianți și pelerini veniți din toate colțurile regiunii.

Amenajată în secolul I d.Hr., ruta traversează subteran o porțiune importantă a Ierusalimului antic. Astăzi, grație sitului arheologic Cetatea lui David, vizitatorii pot păși pe aceleași pietre pe care au mers evreii din secolul I și Iisus.

Potrivit organizatorilor, drumul era considerat drept o „arteră majoră de circulație în Ierusalimul antic”, fiind tranzitat de localnici, negustori și pelerini care soseau în oraș din întreaga țară și din diverse regiuni ale lumii cunoscute la acea vreme.

Un aspect considerat remarcabil de arheologi este starea excepțională de conservare. Traseul a fost abandonat brusc în timpul Marii Revolte împotriva dominației romane și a rămas îngropat sub pământ timp de aproximativ 2.000 de ani. Potrivit comunicatului, artera nu a fost reconstruită sau modificată ulterior, fiind scoasă la lumină exact în forma în care a fost lăsată în Antichitate.

Drumul Pelerinilor din Cetatea lui David, Ierusalim

Drumul Pelerinilor din Cetatea lui David, Ierusalim. Sursa foto: Facebook

Vizitatorii pot descoperi astfel Ierusalimul de altădată

Traseul debutează cu o panoramă amplă asupra vechiului Ierusalim, continuă printr-un tunel subteran spectaculos și se încheie în Parcul Arheologic Davidson, situat imediat la sud de Muntele Templului. Potrivit reprezentanților administrației sitului, turul durează aproximativ două ore și este potrivit atât pentru familii cu copii, cât și pentru adulți sau grupuri organizate.

Autoritățile subliniază că redeschiderea acestui drum oferă publicului șansa rară de a păși pe o stradă care a rămas ascunsă sub pământ timp de milenii. Vizitatorii pot descoperi astfel Ierusalimul de altădată așa cum era el în realitate, un oraș vibrant și dinamic, dezvăluit prin vestigiile sale autentice, fără intervenții de reconstrucție modernă.

Importanța traseului depășește dimensiunea arheologică

Un oficial al sitului a declarat pentru Fox News Digital că ruta are o încărcătură spirituală profundă atât pentru evrei, cât și pentru creștini. Parcurgerea drumului dintre Scăldătoarea Siloamului și Muntele Templului este considerată un gest simbolic puternic.

Conexiunea evreiască cu zona se întinde pe aproape patru milenii, încă din epoca patriarhului Avraam, iar pentru creștini, relevanța datează de aproximativ 2.000 de ani, din momentele esențiale ale formării credinței lor.

Reprezentantul a evidențiat și caracterul excepțional al Drumului Pelerinajului. Deși există și alte drumuri antice, în Israel sau în alte părți ale lumii, puține pot rivaliza cu semnificația acestuia, un loc cu rezonanță pentru miliarde de oameni, nu doar pentru milioane, datorită impactului său religios și istoric.

