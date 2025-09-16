Mii de pelerini spre Uman vor tranzita Republica Moldova pe șosele, nu prin Aeroportul Chișinău

Republica Moldova. Mii de pelerini evrei care urmează să ajungă la Uman pentru sărbătoarea Roș Hașana nu vor mai zbura spre Republica Moldova. Aceștia vor ateriza pe aeroporturile din estul României. De acolo, aceștia vor traversa teritoriul moldovenesc pe cale terestră. Asta după ce Chișinăul și Ierusalimul nu au ajuns la un acord privind utilizarea Aeroportului Internațional Chișinău.

Peste 4.000 de pelerini sunt așteptați în Iași începând cu 22 septembrie. Aeroportul Internațional Iași a anunțat pe 12 septembrie că va avea un regim special între 25 și 29 septembrie. Perioadă în care va gestiona mai multe curse charter de la Tel Aviv. De la Iași, pelerinii vor continua drumul spre Uman, situat la aproximativ 200 km sud de Kiev, traversând Republica Moldova pe cale terestră.

„Stimați pasageri, Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în perioada 25 - 29 septembrie, de pe Aeroportul Iaşi sunt programate curse speciale pentru pelerinii din Tel Aviv. Ceea ce poate genera un trafic crescut în zona de control a noului terminal. Astfel, dacă ora zborului dumneavoastră de pe Aeroportul Iași se suprapune cu programul acestor zboruri, vă recomandăm să vă prezentați la aeroport cu 3 ore înainte de decolare. Asta pentru a evita eventuale întârzieri cauzate de aglomerație, în special la punctele de control securitate. Va fi creat un culoar special pentru pelerini. Pentru gestionarea eficientă a fluxurilor, vor fi mobilizate echipe de polițiști și jandarmi în incinta aeroportului”, se arată într-o postare pe Facebook.

Compania moldoveană Tip Trans a declarat pentru presă că este pregătită să transporte sute de persoane spre Ucraina. Drumul până la Uman poate dura până la 10 ore, în funcție de aglomerația de la vamă. Reprezentanții companiei au adăugat că, odată ce vor fi confirmate și alte aeroporturi românești implicate, precum Bacău, vor oferi servicii și acolo.

Experiențele din 2024, când Aeroportul Bacău a procesat peste 22.000 de pelerini în doar o săptămână, cu 115 zboruri charter, arată necesitatea unor măsuri speciale de securitate. Printre acestea se numără suplimentarea cu jandarmi, poliție de frontieră, personal aeroportuar și servicii de curățenie și tranzit, scrie presa de la București.

În paralel, Kievul și Ierusalimul au confirmat coordonări de securitate pentru Uman. Ceea ce sugerează că instituțiile tehnice lucrează la un cadru predictibil pentru pelerini. Roș Hașana 2025 va avea loc în perioada 23–24 septembrie, iar fluxurile maxime de pelerini sunt așteptate în săptămâna anterioară și în cea imediat următoare, pentru întoarcere.

Pelerinajul anual la Uman s-a complicat de la invazia Rusiei în Ucraina. Lucuru care a făcut imposibile zborurile civile deasupra țării vecine. În 2023, mii de pelerini au trecut prin Aeroportul Chișinău. În 2024, însă, autoritățile moldovene nu au mai permis acest aranjament. Invocând datorii neplătite de Israel pentru cheltuieli de securitate și capacitatea limitată a aeroportului de a face față unui aflux mare de pasageri.

Presa israeliană a relatat că Chișinăul ar fi așteptat până la 3 milioane de dolari pentru măsuri de securitate și infrastructură temporară la aeroport. Inclusiv construcția unui terminal temporar și a unui hangar cu echipamente de securitate aduse de israelieni. În timp ce Israelul ar fi solicitat aproximativ 120 de zboruri, autoritățile moldovene ar fi acceptat doar aproximativ 70.

În fiecare an, zeci de mii de evrei hasidici călătoresc la Uman pentru a marca Anul Nou evreiesc și a se ruga la mormântul rabinului Nachman din Breslov. Acesta fiind fondator al unei importante ramuri a hasidismului. Pentru liderii haredimi, această deplasare are o semnificație spirituală majoră. În 2025, ei insistă asupra finanțării guvernamentale din Israel, estimată la aproximativ 10 milioane de șekeli (3 milioane de dolari). Asta pentru a facilita tranzitul prin Republica Moldova.