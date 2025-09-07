Social Israel promite 2,6 milioane de dolari pentru un terminal temporar la Aeroportul Chișinău, destinat pelerinilor hasidici







Republica Moldova. Autoritățile din Israel sunt pregătite să ofere Guvernului Republicii Moldova un sprijin financiar de 2,6 milioane de dolari pentru amenajarea unui „terminal temporar” la Aeroportul Internațional Chișinău. Acesta fiind destinat tranzitării evreilor hasidici care vor merge în pelerinaj la mormântul rabinului Nachman din Uman, Ucraina. Pe lângă această sumă, alte peste 2 milioane de dolari ar urma să fie alocate pentru servicii de securitate și alimentație, însă presa israeliană precizează că transferul fondurilor ar putea întârzia.

Conform publicației The Jerusalem Post, organizarea tranzitării prevede crearea unor coridoare speciale. Acestea fiind capabile să asigure fluxul de până la 500 de pasageri pe oră. Primele curse charter sunt programate să decoleze de la Chișinău la mijlocul lunii septembrie, iar zborurile de întoarcere vor avea loc în ultima săptămână a lunii.

Planul guvernului israelian include și trimiterea unei echipe consistente de personal. 90 de ofițeri de securitate în aviație, 24 de polițiști și 50 de traducători care să gestioneze operațiunile. De asemenea și să faciliteze comunicarea cu autoritățile moldovene.

Presa israeliană notează că discuțiile dintre cele două guverne nu sunt încă finalizate.

„Acordul așteaptă încă aprobarea finală. Un înalt oficial guvernamental a declarat pentru N12 că Republica Moldova insistă ca finanțarea să fie transferată imediat. O condiție pe care oficialii israelieni o consideră nerealistă. Acesta a precizat că guvernul nu poate opera într-un termen atât de scurt”, scrie sursa citată.

Anterior, Guvernul Republicii Moldova a solicitat garanții ferme din partea Israelului înainte de a permite accesul pelerinilor pe teritoriul său. Printre cerințe se numără finanțarea unui terminal temporar estimat la aproximativ 8 milioane de șekeli (2,4 milioane dolari). Totodată suplimentarea patrulelor de poliție pe trasee și în timpul zborurilor, dar și acoperirea costurilor pentru echipamentele logistice și de securitate necesare.

În fiecare an, zeci de mii de evrei hasidici călătoresc la Uman pentru a marca Anul Nou evreiesc și a se ruga la mormântul rabinului Nachman din Breslov, fondator al unei importante ramuri a hasidismului. Pentru liderii haredimi, această deplasare are o semnificație spirituală majoră, iar în 2025, ei insistă asupra finanțării guvernamentale din Israel, estimată la aproximativ 10 milioane de șekeli (3 milioane de dolari), pentru a facilita tranzitul prin Republica Moldova.