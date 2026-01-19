Avertismentul Patriarhul Ierusalimului. Viitorul creștinilor din Țara Sfântă în pericol

Liderii bisericilor creștine din Ierusalim trag un semnal de alarmă cu privire la influențele externe și sprijinul politic care afectează comunitățile creștine locale, potrivit aljazeera.com. Reprezentanții principalelor biserici istorice din oraș acuză ideologii care subminează autoritatea tradițională a instituțiilor religioase.

Ei avertizează că astfel de doctrine, inclusiv ceea ce numesc „sionism creștin”, creează confuzie în rândul credincioșilor și pun în pericol unitatea comunităților creștine.

Potrivit liderilor religioși, aceste curente beneficiază de sprijin politic și financiar atât din Israel, cât și din exterior, influențând politici care pot reduce vizibilitatea și prezența creștinilor în Ierusalim și în alte zone ale Orientului Mijlociu.

În plus, comunitățile creștine palestiniene reclamă că măsuri precum confiscarea terenurilor, extinderea coloniilor și presiunile asupra proprietăților bisericești contribuie la declinul unei dintre cele mai vechi comunități creștine din lume.

În declarația lor, patriarhii și conducătorii bisericilor din Ierusalim acuză susținătorii sionismului creștin de implicare directă în viața internă a instituțiilor religioase, prin donații și contacte oficiale care consolidează proiectele de colonizare și marginalizează comunitățile creștine.

„Suntem profund îngrijorați că persoane care promovează aceste agende sunt primite la nivel oficial, atât local, cât și internațional”, se arată în comunicat.

Presiunile asupra bisericilor nu se limitează la aspectele financiare. Un raport recent al Consiliului Patriarhilor și Conducătorilor Bisericilor din Ierusalim arată că autoritățile israeliene aplică taxe și confiscări care afectează direct proprietățile religioase, punând presiune asupra activității comunităților creștine din Ierusalim, Cisiordania și Fâșia Gaza.

În plus, restricțiile impuse profesorilor din Cisiordania care predau în școlile creștine din Ierusalimul de Est au întârziat începutul semestrului pentru aproape 200 de dascăli. Aceștia trebuie să obțină permise speciale pentru a traversa punctele de control, iar autoritățile au redus sau suspendat numărul de zile de acces la școli pentru mai mulți profesori, afectând educația elevilor.

Patriarhul Ierusalimului consideră că aceste măsuri fac parte dintr-o politică mai largă, menită „să diminueze prezența creștină autohtonă în oraș și să slăbească rolul istoric al bisericilor din Țara Sfântă”. Conducătorii religioși cer comunității internaționale să recunoască aceste presiuni și să susțină protecția drepturilor comunităților creștine din regiune.