Social Restructurări în trei instituții-cheie din România. Sunt obligate să pună în aplicare decizia Guvernului







Conducerile executive ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) vor trebui să prezinte până la 30 septembrie 2025 o nouă organigramă care să prevadă reduceri semnificative în structurile instituționale.

Potrivit proiectului de lege publicat de Secretariatul General al Guvernului, noile organigrame trebuie să prevadă:

Măsurile sunt justificate printr-un proces de optimizare și eficientizare a activității instituțiilor publice, conform prevederilor legislative recente.

În paralel, conducerile executive ale ANRE, ASF și ANCOM vor trebui să prezinte până la 30 septembrie 2025 și o grilă de salarizare revizuită. Aceasta va cuprinde o scădere de 30% a tuturor salariilor și indemnizațiilor personalului care figurează în statele de funcțiuni la data de 1 iulie 2025.

Măsurile vizează inclusiv funcțiile de conducere ale instituțiilor:

Membrii Comitetului de Reglementare din ANRE ;

Membrii Consiliului ASF ;

Președintele și vicepreședinții ANCOM.

Pentru aceste poziții, salariile, remunerațiile sau indemnizațiile vor fi reduse cu 30% față de nivelul înregistrat în luna iulie 2025.

Noile organigrame, state de funcții și niveluri de salarizare vor intra în vigoare odată cu aprobarea noilor organigrame. Dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2026. Aceasta oferă instituțiilor un termen clar pentru implementarea modificărilor și ajustarea resurselor umane și financiare.

Prin această măsură, autoritățile urmăresc reducerea cheltuielilor bugetare și creșterea eficienței instituțiilor de reglementare, prin ajustarea atât a structurii organizatorice, cât și a costurilor salariale.