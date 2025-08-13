Social Prosumatorii acuză ANRE că avantajează furnizorii de energie electrică în detrimentul lor







Peste 1000 de prosumatori cer ANRE eliminarea mecanismului de plată a energiei surplus la doi ani după emiterea facturii. Aceștia susțin că Autoritatea nu respectă practicile europene în domeniu și îi defavorizează în fața furnizorilor de energie.

Acuzațiile celor de la APCE nu se termină aici. Aceștia susțin că pe lângă compensarea la doi ani și nu lunară așa cum ar fi normal, există și alte probleme. „Prosumatorii din România au fost forțați să ofere furnizorilor o linie de credit fără dobândă pe care o estimăm la peste 300 milioane de euro.

Nicăieri în Europa nu există un astfel de mecanism care să permită plata cu întârziere de 24 de luni”, spun aceștia într-un comunicat. De asemenea, aceștia mai spun că furnizorii au primit 7 miliarde de euro, când s-a plafonat energia electrică. Iar banii ar fi fost de fapt un bonus direct pentru ei și nicidecum nu ar fi acoperit cheltuieli.

Toate aceste dezvăluiri vin în contextul în care furnizorii sunt obligați prin Ordin să plătească energia electrică produsă în surplus de prosumatori abia după 24 de luni de la facturare. În acest fel, Legea 123/2012, care definește acest termen de decontare ca fiind de „până la” 24 de luni ar fi ignorată.

Practic ANRE ar fi modificat sensul prevederii transformând această perioadă într-una și mai mare. Replica Autorității a fost aceea că se respectă prevederile Legii 123/2012. Că ordinul semnat de ei nu modifică sau anulează legislația primară, indiferent de numărul de petiții primite.

Drept urmare dacă își doresc să primească banii lunar, așa cum se practică în alte state europene, prosumatorii trebuie să ceară modficarea legii. Ba mai mult, președintele instituției a acuzat presiuni publice, dar fără să lămurească în principiu problema. Prosumatorii mai acuză din partea ANRE și o lipsă totală de dialog. Reprezentanții instituției nu ar fi acceptat propunerea la dialog făcută de prosumatori.