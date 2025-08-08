Social Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) oferă opțiunea transmiterii indexului online







Distribuție Energie Electrică România (DEER) a lansat o opțiune digitală prin care consumatorii pot transmite online indexul contorului de energie electrică, însoțit de o fotografie clară ce surprinde atât valoarea indexului, cât și seria contorului. Inițiativa vizează facilitarea unei facturări corecte, bazate pe consumul real de energie, în special în cazurile în care citirea fizică nu a putut fi realizată conform calendarului prestabilit.

Noua funcționalitate este accesibilă pe site-ul oficial al companiei, distributie-energie.ro, și se aplică în situațiile în care reprezentanții DEER nu au reușit să efectueze citirea contorului în cadrul celor două vizite programate.

Compania subliniază că, pentru clienții casnici și cei asimilați acestora, citirea contoarelor are loc trimestrial. În cazurile în care contorul este amplasat în interiorul locuinței, prezența proprietarului sau a unui reprezentant este necesară pentru a permite accesul echipelor de citire.

DEER reamintește că, în calitate de operator de distribuție, are obligația legală de a efectua măsurarea consumului de energie electrică în zonele în care deține licența de operare, respectând reglementările în vigoare.

În situațiile în care personalul operatorului de distribuție nu poate avea acces la contorul electric – fie din cauza absenței utilizatorului, fie din alte motive – acesta transmite, prin intermediul furnizorului de energie, o notificare care informează despre imposibilitatea realizării citirii programate.

Pentru a veni în sprijinul consumatorilor, Distribuție Energie Electrică România (DEER) oferă o alternativă temporară. În cazul în care citirea nu a putut fi efectuată în urma a două vizite consecutive, utilizatorii pot transmite indexul contorului online. Este necesară o fotografie clară a aparatului, cu indexul și seria vizibile, care poate fi încărcată pe site-ul oficial al companiei: distributie-energie.ro.

Procedura presupune accesarea secțiunii dedicate transmiterii indexului, completarea câmpurilor necesare și încărcarea imaginii cu datele contorului. Reprezentanții companiei subliniază că această metodă poate fi folosită doar de două ori la rând și nu înlocuiește obligația de a permite accesul operatorului la echipament în cadrul citirilor programate.

Pentru contoarele echipate cu sistem de telecitire, nu este necesară transmiterea manuală a indexului, deoarece valorile sunt preluate automat. Totuși, în cazurile în care accesul la contor este refuzat în mod repetat, operatorul poate lua măsura deconectării instalației electrice.

Distribuție Energie Electrică România, membră a Grupului Electrica, este cel mai mare operator de distribuție a energiei electrice din țară, acoperind 18 județe – echivalentul a 40,7% din suprafața României – și furnizând servicii pentru aproximativ 4 milioane de utilizatori, printr-o rețea extinsă de peste 200.000 de kilometri, informează compania.