Social Facturi de iulie la energie și gaze, trimise mai târziu. Termenele de plată







PPC Energie va emite cu întârziere facturile aferente lunii iulie, întrucât, în această perioadă, compania își actualizează sistemele informatice pentru a integra recentele modificări legislative privind majorarea cotei TVA la 21%. Compania actualizează sistemele informatice în contextul noilor reglementări fiscale.

Compania PPC Energie desfășoară lucrări de actualizare a sistemelor informatice pentru a implementa modificările legislative recente, care prevăd creșterea cotei TVA la 21%.

Din acest motiv, emiterea facturilor pentru consumul de energie electrică și gaze naturale aferente lunii iulie 2025 va fi decalată, acestea urmând să fie transmise începând cu data de 21 august, în mod etapizat.

Reprezentanții companiei precizează că termenul de plată pentru facturi va rămâne neschimbat, fiind cel prevăzut în contractele individuale ale clienților. Astfel, perioada de plată nu va fi afectată de întârzierea emiterii.

Clienții care se confruntă cu dificultăți financiare au la dispoziție opțiunea de a solicita eșalonarea plății, prin intermediul canalelor disponibile: call-center, contul online myPPC, formularul de contact de pe site sau în magazinele PPC Energie.

Începând cu luna august, facturile vor reflecta noua cotă TVA de 21%, alături de tarifele stabilite prin contractul de furnizare. Informațiile detaliate pot fi accesate din contul online myPPC, secțiunea „Produse și servicii”, sau din notificările transmise prin e-mail.

Totodată, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, facturile vor include un cod de bare suplimentar, destinat achitării la oficiile poștale de către clienții încadrați în categoria celor afectați de sărăcia energetică. Informații suplimentare privind criteriile de eligibilitate și modul de utilizare al acestui cod sunt disponibile pe canalele oficiale ale companiei.

Clienții PPC Energie care nu dispun de un contor inteligent sunt îndemnați să transmită lunar indexul de consum, pentru o gestionare mai eficientă a energiei. Transmiterea se poate face fie prin contul online myPPC, fie telefonic, la numărul 021.9977.

Compania pune la dispoziția utilizatorilor și platforma Electripedia, unde aceștia pot accesa informații utile privind reducerea consumului de energie electrică. În plus, modulul PPC myEnergy Coach, integrat în contul myPPC, oferă suport pentru utilizarea responsabilă și eficientă a energiei.

Accesul la servicii rămâne disponibil prin intermediul platformei online www.ppcenergy.ro, al aplicației web myppc.ppcenergy.ro, precum și prin aplicațiile mobile myPPC. Aceste instrumente permit clienților să își administreze contul, să plătească facturile și să înregistreze indexul lunar.

Pentru suport suplimentar, echipa PPC Energie poate fi contactată telefonic, de luni până vineri, între orele 8:00 și 20:00 (cu excepția zilelor de sărbători legale), la același număr – 021.9977, apelabil atât din țară, cât și din străinătate. De asemenea, consultanții sunt disponibili și în cele 80 de magazine din rețeaua națională a companiei, localizate în întreaga țară, se arată în comunicatul ppcenergy.ro.