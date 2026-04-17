FMI critică reducerea taxelor pe combustibili: Măsura este ineficientă și prost direcționată

Fondul Monetar Internațional a avertizat guvernele europene să nu recurgă la măsuri temporare, precum reducerea taxelor pe combustibili, pentru a tempera creșterea prețurilor la energie provocată de războiul din Orientul Mijlociu.

Analiza publicată de instituția financiară internațională arată că sprijinul larg acordat populației și companiilor ajunge, în mod disproporționat, la gospodăriile cu venituri mai mari, care tind să consume mai multă energie. Din acest motiv, FMI consideră că asemenea politici sunt prost direcționate și nu răspund eficient nevoilor celor mai vulnerabili.

Deși decidenții politici ar putea fi tentați să limiteze creșterea prețurilor prin astfel de măsuri, FMI a declarat într-un briefing vizând Europa că „acestea măsuri nu sunt unele înţelepte”.

Fondul și-a bazat evaluarea pe lecțiile rezultate din criza energetică izbucnită după invazia rusă în Ucraina. Instituția cu sediul la Washington a îndemnat guvernele europene să nu repete ceea ce a descris drept „greşeli costisitoare”.

„Măsurile de sprijin largi şi fără un sfârşit clar sunt greu de inversat şi ar trebui evitate”, a recomandat instituția.

În același timp, FMI a adăugat că asemenea politici slăbesc stimulentele pentru gospodării și întreprinderi de a-și reduce consumul de energie sau de a investi în alternative și în eficiența energetică. Cu alte cuvinte, intervențiile generale pe termen scurt pot calma temporar presiunea din facturi sau de la pompă, dar descurajează ajustările care ar putea reduce vulnerabilitatea pe termen lung.

Conform datelor FMI, guvernele europene au cheltuit, în medie, 2,5% din produsul intern brut pe pachete de ajutor energetic în timpul crizei din 2022, declanșate de războiul din Ucraina. Mai mult de două treimi din aceste cheltuieli de sprijin nu au fost unele țintite, a subliniat instituția. Analiza Fondului arată că doar 0,9% din PIB ar fi fost suficient pentru a compensa complet creșterea costurilor energiei pentru cele mai sărace 40% din gospodării.

Prin această comparație, FMI susține că sprijinul direcționat către categoriile vulnerabile ar fi fost mai puțin costisitor și mai eficient decât măsurile generale aplicate la scară largă în toată economia.

În Germania, cea mai mare economie a Europei, coaliția guvernamentală a propus reducerea taxelor la motorină și benzină, inclusiv TVA, cu aproximativ 0,17 euro pe litru, pentru o perioadă limitată de două luni. Propunerea a apărut ca reacție la cea mai recentă criză a aprovizionării cu energie, generată de războiul dintre SUA și Israel cu Iranul. Conform planului aflat în discuție, taxele reduse ar urma să se aplice în intervalul 1 mai - 30 iunie. Parlamentul de la Berlin analizează în prezent această măsură, iar aprobarea ar putea veni săptămâna viitoare.

FMI le-a mai transmis guvernelor ar trebui să evite intervențiile generale, chiar dacă acestea pot fi atractive politic într-un context de presiune publică și de creștere rapidă a prețurilor la energie. Instituția a mai precizat că experiența ultimilor ani arată că reducerile de taxe și alte măsuri similare consumă resurse publice importante, fără să ajute în mod eficient exact categoriile cele mai expuse la scumpiri.