Termen limită la ANAF, 20 aprilie 2026. Obligațiile pe care le au contribuabilii vizați

20 aprilie 2026 este ultima zi pentru depunerea la ANAF a notificărilor privind aplicarea sistemului TVA la încasare. Cine este vizat, ce formulare se folosesc și ce riscuri există în caz de întârziere.

Contribuabilii înregistrați trebuie să respecte termenul de 20 aprilie 2026 pentru transmiterea notificărilor privind aplicarea sistemului TVA la încasare. Obligația vizează atât intrarea în acest regim, cât și ieșirea sau modificarea modului de aplicare.

Autoritățile fiscale au anunțat că această notificare influențează direct modul în care este colectată și declarată taxa pe valoarea adăugată. Nerespectarea termenului poate avea consecințe asupra regimului fiscal aplicat în perioada următoare.

Regimul TVA la încasare presupune că taxa devine exigibilă la momentul încasării facturii, nu la emiterea acesteia. Acest mecanism are impact asupra fluxului de numerar al contribuabililor și este reglementat strict de legislația fiscală în vigoare.

Aplicarea sistemului nu este automată. Contribuabilii trebuie să îndeplinească anumite condiții și să își exprime opțiunea în mod explicit prin notificare transmisă către autoritatea fiscală.

Notificarea se depune în funcție de tipul contribuabilului, prin formulare diferite utilizate pentru înregistrarea sau modificarea datelor fiscale. Persoanele juridice și entitățile fără personalitate juridică folosesc formularul 010, în timp ce persoanele fizice autorizate și profesiile libere utilizează formularul 070.

Persoanele fizice cu cod numeric personal depun formularul 020, iar instituțiile publice folosesc formularul 040. Pentru contribuabilii care transmit documentele online, formularul 700 este cel mai utilizat instrument, prin intermediul Spațiului Privat Virtual. Firmele străine cu sediul conducerii efective în România utilizează formularul 016.

Pentru ca notificarea să fie validă, formularele trebuie completate inclusiv cu secțiunile dedicate sistemului TVA la încasare.

Intrarea în sistem este posibilă pentru contribuabilii care au înregistrat o cifră de afaceri de până la 4.500.000 lei în anul precedent. În același timp, aceștia nu trebuie să fi aplicat sistemul în anul anterior și nu trebuie să depășească plafonul în anul curent la momentul exercitării opțiunii.

Pentru contribuabilii nou-înregistrați în scopuri de TVA, legislația permite opțiunea ulterioară de aplicare a sistemului, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Ieșirea din sistem poate fi obligatorie sau voluntară. În cazul în care plafonul de 5.000.000 lei este depășit, contribuabilul trebuie să notifice autoritatea fiscală până la data de 20 a lunii următoare perioadei în care a fost depășit acest prag.

Există și posibilitatea renunțării voluntare la sistem, care poate fi realizată între zilele 1 și 20 ale oricărei luni, cu condiția să nu fi fost depășit plafonul legal.

Transmiterea notificării în termen este esențială pentru aplicarea corectă a regimului TVA la încasare. Întârzierea poate conduce la aplicarea automată a regimului standard sau la pierderea dreptului de opțiune pentru perioada fiscală vizată.

De asemenea, pot apărea erori în raportările fiscale sau ajustări ulterioare impuse de autorități. Contribuabilii sunt încurajați să verifice condițiile de eligibilitate și să utilizeze formularul corespunzător pentru a evita neconformitățile.

Regimul TVA la încasare presupune respectarea unor reguli clare și termene precise. Aplicarea corectă a acestuia contribuie la o evidență fiscală riguroasă și la evitarea sancțiunilor.