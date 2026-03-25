Cifra de afaceri din industrie a scăzut în ianuarie 2026, potrivit datelor INS

Cifra de afaceri din industrie, atât pe piața internă, cât și pe cea externă, a înregistrat o scădere în ianuarie 2026, comparativ atât cu luna precedentă, cât și cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

Cifra de afaceri din industrie a scăzut în ianuarie 2026. Ce arată datele INS

Datele oficiale arată că, în ianuarie 2026, cifra de afaceri din industrie a fost mai mică cu 16,3% față de decembrie 2025. Evoluția este explicată de scăderile înregistrate în principalele segmente industriale.

”Cifra de afaceri din industrie, în termeni nominali, în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna precedentă, pe total, a scăzut cu 16,3%, ca urmare a scăderii înregistrate în industria extractivă (-19%) şi în industria prelucrătoare (-16,2%)”

INS: Cele mai mari scăderi, în industria bunurilor de capital

Pe categorii, cele mai mari scăderi au fost consemnate în industria bunurilor de capital, cu un minus de 23,4%, și în industria bunurilor de uz curent, unde declinul a fost de 21,6%. Reduceri au fost raportate și în industria bunurilor intermediare, de 9,4%, precum și în sectorul energetic, unde scăderea a fost de 3,4%.

Singurul segment care a înregistrat o creștere a fost cel al bunurilor de folosință îndelungată, unde avansul a fost de 6%.

Evoluție negativă și în raport cu anul anterior

Comparativ cu ianuarie 2025, cifra de afaceri din industrie a fost mai mică, în termeni nominali, cu 4,3%, potrivit acelorași date.

Scăderea a fost determinată de diminuarea activității în industria extractivă, unde declinul a fost de 12,8%, dar și în industria prelucrătoare, care a înregistrat o reducere de 4%.

Pe marile grupe industriale, scăderi au fost consemnate în industria energetică, cu 10,6%, în industria bunurilor intermediare, cu 7,7%, în industria bunurilor de uz curent, cu 4,7%, și în industria bunurilor de folosință îndelungată, unde reducerea a fost de 3,4%.

Singura creștere a fost raportată în industria bunurilor de capital, care a avansat cu 0,8%.

