Cifra de afaceri din industrie a crescut în 2025. Datele INS

Cifra de afaceritotală din industrie, inclusiv pe piața internă și internațională, a înregistrat o creștere de 3,2% în 2025 comparativ cu anul precedent. Această evoluție a fost susținută în special de avansul industriei extractive și al industriei prelucrătoare, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

Industria extractivă a înregistrat un plus semnificativ de 9,5%, în timp ce industria prelucrătoare a consemnat o creștere de 2,9%.

„Cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, în anul 2025 comparativ cu anul 2024, pe ansamblu, cu 3,2% datorită creşterilor înregistrate în industria extractivă (+9,5%) şi în industria prelucrătoare (+2,9 %)”, arată datele INS.

Pe grupe mari de produse, industria bunurilor de folosință îndelungată a urcat cu 7%, bunurile de capital cu 4%, bunurile de uz curent cu 3,9%, iar bunurile intermediare cu 3,2%. Singura categorie care a înregistrat scădere pe ansamblu în 2025 a fost industria energetică, cu un recul de 5,3%.

Analiza lunară arată o dinamică diferită pentru decembrie 2025. Comparativ cu noiembrie, cifra de afaceri industrială a scăzut cu 6,7%.

Industria extractivă a scăzut cu 8,7%, iar industria prelucrătoare cu 6,7%. La nivel de grupe mari de produse, scăderi importante au fost consemnate în industria bunurilor de folosință îndelungată (-22,1%), bunurilor intermediare (-17,6%) și industria energetică (-7,5%). Singurele sectoare cu creștere lunară au fost bunurile de uz curent (+3%) și bunurile de capital (+0,5%).

Comparativ cu decembrie 2024, însă, luna decembrie 2025 a adus o creștere anuală de 6,1% a cifrei de afaceri în industrie. Creșterea a fost susținută de industria prelucrătoare, cu un avans de 6,4%. Industria extractivă a înregistrat o scădere ușoară de 0,9%.

În ceea ce privește grupe mari de produse, cele mai mari creșteri s-au înregistrat la bunurile de capital (+8,5%), bunurile de uz curent (+7,3%) și bunurile intermediare (+5,8%). În schimb, industria energetică (-3,4%) și bunurile de folosință îndelungată (-2,5%) au înregistrat scăderi pe segment anual.

Aceste date reflectă un context economic mixt, cu avansuri în majoritatea sectoarelor prelucrătoare și scăderi punctuale în domeniul energetic și al bunurilor de folosință îndelungată.