Om de afaceri, semnal de alarmă privind criza energetică: „Statul este principalul vinovat pentru sabotarea economiei prin lipsă de investiții și haos legislativ”

În timp ce mediul de afaceri românesc se luptă să rămână competitiv pe o piață europeană tot mai agresivă, o „taxă invizibilă” macină profitabilitatea companiilor și puterea de cumpărare a cetățenilor: prețul energiei. Omul de afaceri Adrian Homan lansează un atac dur la adresa autorităților, pe care le consideră direct răspunzătoare pentru situația dezastruoasă din sectorul energetic, acuzând statul de complicitate prin incompetență și lipsă de reglementare.

Pentru antreprenorii români, factura la energie a devenit, din cost operațional, o amenințare existențială. În viziunea lui Adrian Homan, actuala criză nu este rezultatul unor conjuncturi externe nefavorabile, ci nota de plată pentru decenii de indolență administrativă și strategii falimentare gestionate de la București.

Homan punctează că principala cauză a prețurilor explozive este lipsa cronică de investiții în capacități noi de producție. Deși România dispune de un mix energetic invidiat de multe state europene (hidro, nuclear, eolian, solar, gaz), statul a eșuat lamentabil în a moderniza și extinde infrastructura.

„Trăim într-un paradox economic dureros: avem resurse, dar importăm energie la prețuri speculative. Statul român s-a comportat ca un administrator care nu doar că nu a văruit casa timp de 30 de ani, dar a și vândut ferestrele. Lipsa investițiilor în noi centrale de bază și în capacități de stocare ne-a lăsat descoperiți în fața pieței. Când cererea crește și tu nu produci, prețul dictează falimentul,” afirmă Adrian Homan.

O critică virulentă adusă de omul de afaceri vizează haosul reglementării, care a permis apariția unei bule speculative pe piața certificatelor de racordare (ATR). Referindu-se la situația semnalată recent și la nivel guvernamental, Homan subliniază că rețeaua națională este „sechestrată” de intermediari.

În opinia sa, lipsa unor reglementări ferme din partea ANRE și a Ministerului Energiei a permis ca mii de megawați să fie rezervați pe hârtie de firme de apartament, blocând accesul investitorilor reali care ar fi putut pune în funcțiune parcuri fotovoltaice sau eoliene.„

Efectul asupra economiei este devastator. Avem investitori serioși care vor să producă energie ieftină, dar nu au loc în rețea de speculanții cu dosare ștampilate. Statul a tolerat acest joc de Monopoly ani de zile. Această lipsă de reglementare nu este doar neglijență, este un sabotaj la adresa industriei românești. Fiecare zi în care acești 'băieți deștepți' țin rețeaua blocată înseamnă costuri mai mari pentru producția de pâine, de ciment sau de piese auto,” explică Homan.

Adrian Homan avertizează că menținerea prețurilor ridicate la energie va duce inevitabil la o pierdere masivă de competitivitate pentru produsele românești la export. Într-o piață globală, o fabrică din România care plătește dublu pe MW față de una din Spania sau Polonia nu are șanse de supraviețuire.

„Consecința directă a pasivității statului este inflația care erodează veniturile populației. Orice creștere în factura producătorului se regăsește la raft. Mai grav, riscăm o dezindustrializare reală. Companiile nu pleacă din România pentru că nu au forță de muncă, ci pentru că nu își mai pot plăti utilitățile. Statul trebuie să înceteze să mai fie un simplu observator și să devină un arbitru corect, care să deblocheze investițiile și să elimine paraziții din sistem,” a conchis omul de afaceri.

Pentru Adrian Homan, soluția este clară, dar dureroasă pentru birocrație: curățarea imediată a avizelor speculative, investiții de urgență în stocare și o strategie națională care să pună producătorul și consumatorul industrial înaintea intermediarului de energie. Altfel, „lumina de la capătul tunelului” va fi doar farul trenului care vine să lovească economia.