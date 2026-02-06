Reglementările impredictibile, principalul risc pentru sectorul energetic din România

Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) avertizează că reglementările impredictibile și intervențiile administrative reprezintă cel mai mare risc pentru sectorul energeticromânesc, iar politicile publice bazate pe premise eronate riscă să distorsioneze piața în loc să ofere soluții reale. Potrivit ACUE, furnizorii nu controlează prețul pieței angro, tarifele reglementate sau taxele și TVA, iar marja lor de furnizare rămâne structural limitată într-un mediu concurențial.

Federaţia ACUE atrage atenţia asupra riscurilor majore generate de reglementările impredictibile şi de intervenţiile administrative succesive în sectorul energetic. În absenţa unei fundamentări economice solide şi a unui dialog real cu industria, aceste măsuri riscă să prelungească dezechilibrele existente şi să afecteze funcţionarea normală a pieţei, iar impactul negativ al legislaţiei impredictibile continuă să reprezinte cea mai complexă piedică în dezvoltarea sectorului.

Sectorul de furnizare a energiei electrice şi a gazelor naturale este cel mai competitiv segment al pieţei, unde funcţionează efectiv concurenţa. În schimb, sectorul de producţie este dominat de un număr limitat de producători, ceea ce plasează România într-o piaţă a vânzătorilor, dezechilibrul fiind reflectat direct în nivelul preţurilor formate pe pieţele angro, potrivit ACUE.

Potrivit ACUE, aproximativ 50% din preţul final facturat consumatorilor reprezintă costul de achiziţie al energiei electrice şi gazelor naturale. Furnizorii gestionează riscurile comerciale, construiesc oferte competitive şi se ocupă de relaţia directă cu clienţii, dar nu stabilesc preţul pieţei angro şi nu controlează costurile reglementate, iar marja lor este structural limitată într-o piaţă concurenţială.

Federaţia subliniază că protecţia socială a consumatorilor a fost prefinanţată de furnizori prin mecanismele de plafonare şi compensare, iar restanţele statului faţă de aceştia se ridică la circa 10 miliarde de lei. ACUE arată că politicile publice bazate pe premise eronate distorsionează piaţa, iar formarea corectă a preţurilor necesită lichiditate, creşterea capacităţilor interne şi reducerea dependenţei de importuri.

ACUE afirmă că susţine dialogul instituţional și soluţii care să protejeze consumatorii, menţinând în același timp funcţionarea unei pieţe energetice stabile, lichide şi predictibile. Federaţia subliniază importanţa respectării principiilor pieţei concurenţiale pentru buna funcţionare a sectorului.

Federaţia reprezintă 23 de companii din sectorul energiei electrice, petrol, gaze şi minerit energetic, cu peste 25.000 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală de peste 5,5 miliarde de euro. ACUE include și companii din producţie, distribuţie, furnizare şi servicii conexe, fiind un actor semnificativ la nivelul sectorului energetic.