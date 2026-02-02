Bonificații la energie și gaze pentru românii cu venituri mici. Anual, suma va fi cuprinsă între 600 și 700 de lei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat luni măsurile propuse pentru sprijinirea consumatorilor vulnerabili în anul 2026. Potrivit declarațiilor sale, persoanele cu venituri sub 2.500 de lei pe lună ar putea beneficia de bonificații la facturile de gaze naturale și energie electrică.

„Din punct de vedere al consumatorilor vulnerabili, pe segmentul de energie și gaze naturale, propunerea PSD este foarte clară. Pentru bugetul anului 2026, pentru acei consumatori care au venit sub 2.500 de lei, în cazul gazelor naturale, vor beneficia de o bonificație de 100 de lei lunar în sezonul rece, care începe la 1 octombrie și se încheie la 31 martie 2027.

În cazul energiei electrice, propunem să se continue schema de sprijin pentru cei care au venituri nete sub 2.500 de lei, cu o reducere de 50 de lei pe lună, în perioada 31 martie 2026 – 31 martie 2027”, a declarat Ivan la Palatul Parlamentului.

Ministrul a precizat că măsura va avea un impact larg. În cazul energiei electrice, aproximativ 2,1 milioane de puncte de consum vor fi eligibile, ceea ce corespunde la circa 3,7 milioane de persoane. Pentru gazele naturale, măsura vizează aproximativ un milion de puncte de consum, adică 1,7 milioane de beneficiari.

„Această schemă vine să sprijine românii cu venituri mici și medii, care au fost afectați de eliminarea plafonului la energie electrică. Ne pasă de cei cu venituri reduse și ne dorim să reducăm povara facturilor la energie și gaze naturale”, a subliniat ministrul.

Măsura vine într-un context economic dificil, în care creșterea prețurilor la energie și gaze naturale afectează milioane de români. În 2025, eliminarea plafonului la energie electrică a generat nemulțumiri și dificultăți financiare pentru numeroase familii. Experții în energie avertizează că sprijinul direct prin bonificații reprezintă cea mai rapidă și eficientă soluție pentru protejarea consumatorilor vulnerabili.

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), în România există peste 4 milioane de gospodării cu venituri lunare sub 2.500 de lei, ceea ce explică amploarea impactului acestei scheme. Reducerea costurilor la energie și gaze naturale poate influența direct nivelul de trai, mai ales în sezonul rece.

Bonificațiile pentru gaze naturale vor fi aplicate lunar, pe durata sezonului rece, 1 octombrie 2026 – 31 martie 2027, și se ridică la 100 de lei pe lună pentru fiecare punct de consum eligibil.

Pentru energia electrică, sprijinul va fi acordat pe întreaga perioadă 31 martie 2026 – 31 martie 2027, cu o reducere de 50 de lei pe lună pentru consumatorii cu venituri sub 2.500 de lei.

Măsurile vizează în special consumatorii casnici, însă în viitor autoritățile nu exclud extinderea acestora și pentru anumite categorii de instituții sociale sau unități medicale mici, aflate în zone vulnerabile.

Analizele preliminare realizate de experți în energie arată că această schemă poate reduce factura medie anuală a unei gospodării cu peste 700 de lei la gaze naturale și cu 600 de lei la energie electrică, în funcție de consumul individual.

„Sprijinul direct sub formă de bonificații este rapid și simplu de implementat. Este mai eficient decât măsurile indirecte sau subvențiile acordate furnizorilor de energie, care nu se reflectă întotdeauna în facturile finale ale consumatorilor”, explică Daniel Marinescu, consultant în energie.