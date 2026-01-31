Cât se va scumpi factura la gaze fără plafonare. Scenarii de preț după 1 aprilie 2026

De la 1 aprilie 2026, facturile la gaze naturale intră într-o nouă etapă. Schema de plafonare a prețurilor, aplicată în ultimii ani ca măsură de protecție pentru consumatori, va expira, iar românii vor plăti integral prețul stabilit prin contractele de furnizare. Diferențele dintre tariful reglementat și cel de piață pot aduce majorări vizibile, mai ales pentru gospodăriile cu un consum ridicat.

Mecanismul de plafonare a prețului la gaze naturale, introdus inițial în perioada pandemiei și prelungit ulterior prin OUG 6/2025, își încetează efectele la finalul lunii martie 2026. Până atunci, clienții casnici plătesc maximum 0,31 lei/kWh cu TVA, iar clienții noncasnici cu un consum anual de cel mult 50.000 MWh, producătorii de energie termică și anumite categorii reglementate beneficiază de un preț plafonat de 0,37 lei/kWh cu TVA. De la începutul lunii aprilie 2026, această protecție dispare, iar facturile vor reflecta exclusiv condițiile pieței și clauzele contractuale semnate cu furnizorii. Practic, statul nu va mai impune un preț final, iar evoluția costurilor va depinde de cerere, ofertă și de prețurile din piața angro.

Reprezentanții furnizorilor de energie susțin că eliminarea plafonării nu va genera, cel puțin inițial, un șoc major în facturi. Estimările lor indică o majorare de aproximativ 5% după 1 aprilie 2026. Această prognoză are la bază diferența dintre prețul actual de achiziție și cel anticipat după liberalizare. În prezent, gazele destinate consumului casnic și termoficării sunt cumpărate la un nivel de circa 120 lei/MWh, la care se adaugă costurile de înmagazinare. După ieșirea din schema de sprijin, furnizorii anticipează achiziții la prețuri de piață situate în jurul valorii de 170 lei/MWh, ceea ce se va reflecta treptat în facturile finale.

Dincolo de mesajele liniștitoare ale furnizorilor, specialiștii din domeniul energetic atrag atenția că lipsa unui plan clar și coerent de tranziție ar putea duce la scumpiri mai mari decât cele estimate oficial. Evoluțiile din piața internațională a gazelor, nivelul stocurilor și semnalele transmise de autorități vor avea un rol esențial în stabilirea prețurilor finale.

În absența unor măsuri de acompaniere sau a unei strategii bine definite, liberalizarea completă ar putea amplifica volatilitatea tarifelor, mai ales în perioadele de consum ridicat.

Impactul eliminării plafonării se vede cel mai clar în calculele anuale. Pentru un apartament cu două camere, majorarea facturii la gaze ar putea varia între 150 și 1.500 de lei pe an, în funcție de consum și de oferta aleasă. În cazul unei case, unde consumul este semnificativ mai mare, creșterile anuale ar putea fi cuprinse între 300 și 3.000 de lei.

Aceste diferențe nu reflectă neapărat o scumpire directă a gazului, ci modul în care funcționează piața concurențială, unde prețurile pot varia considerabil de la un furnizor la altul.

La tariful plafonat actual de 0,31 lei/kWh, costul anual pentru un apartament cu două camere este estimat la aproximativ 4.650 de lei. Dacă, după 1 aprilie 2026, consumatorul ar avea un contract la un preț minim de 0,32 lei/kWh, factura anuală ar urca la circa 4.800 de lei. În scenariul unui preț mai ridicat, de 0,41 lei/kWh, costul ar putea ajunge până la 6.150 de lei pe an.

Pentru o casă, diferențele sunt și mai evidente. Cu plafonarea actuală, factura anuală se situează în jurul valorii de 9.300 de lei. La un tarif de 0,32 lei/kWh, suma ar crește la aproximativ 9.600 de lei, iar la 0,41 lei/kWh, costul anual ar putea ajunge la 12.300 de lei.

În contextul expirării schemei de sprijin, autoritatea de reglementare a impus furnizorilor obligația de a-și informa clar clienții. Consumatorii trebuie să știe din timp când încetează plafonarea, ce preț se va aplica după 1 aprilie 2026 și care sunt condițiile contractuale în vigoare.

Totodată, furnizorii sunt obligați să explice modul de stabilire a prețului în cazul furnizării de ultimă instanță și să le reamintească clienților că schimbarea furnizorului este gratuită, nu implică intervenții tehnice și poate fi făcută oricând. Consumatorii trebuie informați și despre posibilitatea de a compara ofertele disponibile pe piață și de a încheia contracte în regim concurențial.

Deși prognozele indică o creștere relativ limitată a facturilor la gaze după 1 aprilie 2026, specialiștii avertizează că evoluția reală a prețurilor va depinde de modul în care autoritățile vor gestiona tranziția către piața liberă. Semnalele transmise pieței angro, contextul regional și politicile energetice adoptate în lunile următoare vor influența decisiv nivelul facturilor plătite de consumatori începând din primăvara anului viitor.