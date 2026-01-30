Datoriile mici către bugetul local dispar automat în Oradea, orașul lui Bolojan. Cine beneficiază și cum

Consiliul Local al municipiului Oradea a aprobat, în ședința de joi, anularea datoriilor mici către bugetul local, o măsură care se aplică atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice. Concret, sunt vizate debitele în valoare de cel mult 40 de lei, aflate în sold la data de 31 decembrie 2025.

Decizia are ca efect ștergerea automată a acestor obligații fiscale, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună cereri sau să parcurgă proceduri administrative suplimentare. Măsura se aplică exclusiv datoriilor restante care se încadrează în plafonul stabilit prin hotărârea adoptată de consilierii locali.

Potrivit unui comunicat de presă publicat vineri de Primăria Oradea, decizia Consiliului Local va avea impact asupra unui număr semnificativ de contribuabili. În total, aproximativ 7.000 de persoane fizice și juridice vor beneficia de anularea debitelor restante.

Conform situației fiscale prezentate de Direcția Economică, măsura vizează 5.879 de persoane fizice, care aveau datorii cumulate în valoare de 25.573 de lei, precum și 1.096 de persoane juridice, cu restanțe totale de 8.324 de lei. În ansamblu, suma anulată se apropie de pragul de 34.000 de lei.

„Conform situației fiscale prezentate de Direcția Economică, măsura va duce la anularea datoriilor pentru: 5.879 persoane fizice, însumând 25.573 lei și 1.096 persoane juridice, însumând 8.324 lei”, se precizează în comunicatul de presă transmis de administrația locală.

Hotărârea adoptată de Consiliul Local Oradea are la bază prevederile Codului de Procedură Fiscală, mai exact articolul 266, alineatele 5–7. Acestea permit autorităților locale să stabilească un plafon sub care creanțele fiscale pot fi anulate, în scopul eficientizării activității administrative.

Legislația oferă consiliilor locale posibilitatea de a renunța la recuperarea unor sume foarte mici, atunci când costurile generate de procedurile de executare sau notificare depășesc valoarea efectivă a debitelor. În acest caz, plafonul ales de autoritățile din Oradea este de 40 de lei, nivel considerat rezonabil din punct de vedere administrativ.

Motivul principal invocat de administrația locală pentru adoptarea acestei măsuri este reducerea birocrației și a cheltuielilor administrative. Recuperarea unor sume foarte mici presupune emiterea de somații, notificări, decizii de impunere și, în unele cazuri, inițierea unor proceduri de executare silită, toate acestea generând costuri care pot depăși valoarea debitului.

În comunicatul oficial, autoritățile explică faptul că debitele vizate sunt valori maxime inventariate la finalul anului 2025 și că, fiind sub plafonul legal stabilit, nu justifică menținerea lor în evidențele fiscale.

„Aceste sume reprezintă valori maximale inventariate la 31.12.2025. Fiind sub plafonul legal de 40 lei, generează costuri administrative mai mari decât valoarea lor, motiv pentru care anularea lor este considerată justificată”, se mai arată în comunicatul transmis de Primăria Oradea.

Autoritățile locale precizează că măsura se aplică din oficiu, pe baza evidențelor fiscale existente. Contribuabilii care se încadrează în criteriile stabilite nu trebuie să depună cereri, să formuleze solicitări sau să se prezinte la ghișeele Direcției Economice.

Anularea debitelor va fi operată direct în sistemele informatice ale administrației locale, iar sumele respective vor fi eliminate din soldurile contribuabililor vizați. În acest fel, autoritățile urmăresc simplificarea relației dintre contribuabili și instituțiile publice, precum și degrevarea personalului de sarcini administrative inutile.

Decizia adoptată în acest an nu reprezintă o premieră pentru municipiul Oradea. Și în anul 2025, autoritățile locale au aplicat o măsură similară, prin care au fost anulate datoriile către bugetul local mai mici sau egale cu 40 de lei, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice.

La momentul respectiv a avut același fundament legal și administrativ. Autoritățile au argumentat și atunci că menținerea unor astfel de debite în evidențele fiscale nu este eficientă din punct de vedere economic.

Din punct de vedere bugetar, impactul măsurii este limitat, având în vedere valoarea totală a sumelor anulate, de aproximativ 34.000 de lei. În schimb, beneficiile administrative sunt considerate semnificative, prin reducerea volumului de muncă aferent gestionării unor creanțe cu valoare foarte mică.

Administrația locală subliniază că măsura nu afectează disciplina fiscală și nu vizează debite semnificative, ci exclusiv sume reziduale, acumulate în timp, care nu justifică eforturile de recuperare.

Hotărârea Consiliului Local se aplică strict datoriilor existente în sold la data de 31 decembrie 2025. Debitele apărute ulterior acestei date nu sunt incluse în măsură și rămân supuse regimului obișnuit de colectare.

Autoritățile locale recomandă contribuabililor să își verifice situația fiscală și să își achite la timp obligațiile curente, pentru a evita acumularea de restanțe care nu se încadrează în plafonul de anulare.