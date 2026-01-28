Ceasuri de 130.000 de euro, case de 500.000 de euro și venituri zero. Profilul contribuabilului vizat de ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală nu declanșează controale doar pe baza relațiilor de rudenie, însă persoanele care nu pot justifica diferențe majore între averea deținută și veniturile declarate vor fi vizate de verificări în perioada următoare. Precizările au fost făcute miercuri de președintele ANAF, Adrian Nica, în cadrul Conferinței Anuale de Fiscalitate organizate de EY România, potrivit informațiilor transmise de Agerpres.

Declarațiile șefului Fiscului vin în contextul apariției, în spațiul public, a unor informații potrivit cărora ANAF ar desfășura controale extinse asupra rudelor unor persoane investigate, pe criterii care nu ar avea legătură directă cu obligațiile fiscale.

Președintele ANAF a respins categoric aceste acuzații, afirmând că instituția nu verifică persoanedoar pentru că sunt rude cu cineva aflat în atenția Fiscului.

„Am văzut acum în spaţiul public o nebunie generală că ANAF-ul te controlează dacă ai rude. Nu, nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva. O persoană care are probleme cu veniturile nedeclarate, respectiv rezultă că are o avere mult superioară veniturilor declarate, o persoană care îşi face achiziţii de casă de 500.000 de euro, ceasuri de 130.000 de euro, face tutoriale şi ne spune cât e de bogat şi are zero venituri, va fi vizat în următoarea perioadă, în fiecare clipă, de ANAF”, a declarat Adrian Nica, citat de Agerpres.

Acesta a ironizat explicațiile invocate frecvent de persoanele verificate, potrivit cărora bunurile de valoare ar proveni din donații informale.

„Faptul că el alege să declare că i-a dat bunica… Am constatat că toată lumea are o bunică, n-aş vrea să spun cum o cheamă, că a mai fost una”, a adăugat șeful ANAF.

Adrian Nica a oferit și exemple concrete privind domeniile în care ANAF a identificat discrepanțe majore între veniturile reale și cele declarate. Printre acestea se numără activitatea pe platforme pentru adulți, unde sumele încasate sunt considerabile, dar nu sunt raportate fiscal.

„Uitaţi-vă la acest lucru, care poate părea amuzant: 102 persoane care merg într-o zonă de platforme pentru adulţi încasează 64 de milioane într-un an, nu declară nimeni nimic. Avem un număr uriaş de persoane în analiză în această zonă. Pentru ei întotdeauna ANAF-ul va trata diferit”, a afirmat președintele ANAF.

Potrivit acestuia, astfel de situații reprezintă un risc fiscal major, iar verificările vor continua, inclusiv prin corelarea datelor digitale disponibile la nivel național.

Șeful Fiscului a descris și practici frecvente prin care unii contribuabili încearcă să evite plata taxelor, folosind membri ai familiei drept intermediari formali pentru achiziții de valoare.

„Există cazuri de contribuabili care au venituri zero, îşi cumpără maşini de 150.000 de euro pe numele bunicii de 87 de ani, iar apoi răscumpără maşina după două luni cu 10.000 de euro”, a explicat Adrian Nica.

El a subliniat că astfel de persoane apar ulterior în spațiul online pentru a reclama presupuse abuzuri, însă problema reală este neplata obligațiilor fiscale.

„Oamenii aceştia întotdeauna vor apărea în online şi vor spune ce abuzuri se întâmplă cu ei, dar în realitate ei nu îşi plătesc taxele”, a mai spus președintele ANAF.

Adrian Nica a precizat că instituția nu urmărește să controleze în mod sistematic rudele contribuabililor, dar verificările pot fi extinse dacă situația o impune.

„Nu ne-am propus să verificăm rudele, dar dacă o persoană care are probleme cu propria avere doreşte să spună de toate rudele lui ce au făcut, o să extindem verificările. Nu noi dorim să-i verificăm rudele. Nu ne-am propus asta. Nu facem control pe rude”, a afirmat acesta.

El a ironizat ideea unor controale extinse asupra familiilor, arătând că ANAF nu dispune de resursele necesare pentru astfel de acțiuni.

„Să stea toată lumea liniştită. Nu venim la unul în control şi pe urmă îi luăm tot neamul, că nu avem atât personal. Să mă ierte Dumnezeu. Nu pot să cred că astfel de informaţii se rostogolesc”, a declarat Adrian Nica.

Totodată, șeful Fiscului a atras atenția asupra rolului sistemelor digitale în identificarea veniturilor nedeclarate.

„Le dau o simplă veste, avem e-Factura”, a subliniat el.

În intervenția sa, Adrian Nica a anunțat că ANAF desfășoară în prezent acțiuni de control și în sectorul transportului alternativ, unde au fost identificate fraude semnificative.

„În ultima perioadă am comunicat şi comunicăm non-stop acţiunile făcute pe partea de transport alternativ. Să ştiţi că avem acţiuni în toată ţara, fenomenul este acelaşi, din două în două luni, adică constatăm sume de ordinul sutelor de milioane în continuare în fraudă”, a explicat președintele ANAF.

Potrivit acestuia, mecanismul folosit presupune interpunerea unor firme între șoferi și platformele de transport, firme care ulterior nu își îndeplinesc obligațiile fiscale.

„Oamenii aleg în continuare să facă asta, adică să interpui o firmă între şofer şi platformă, firma aceea să nu plătească, să cauţi pe cineva să o vinzi. Astea sunt opţiuni pe care şi le manifestă anumiţi contribuabili”, a spus Adrian Nica.

Șeful Fiscului a concluzionat că, odată cu avansul procesului de digitalizare, ANAF poate aplica aceste controale la nivel național, lucru care nu era posibil în trecut.