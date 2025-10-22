Ce documente sunt necesare să obții ajutorul de încălzire. Și străinii care locuiesc în România pot aplica

Statul acordă și în iarna 2025–2026 ajutor pentru încălzirea locuințelor persoanelor cu venituri mici. Află cine poate beneficia, care sunt plafoanele de venit, sumele acordate și actele necesare pentru depunerea dosarului.

Începând cu 1 noiembrie 2025 și până la 31 martie 2026, statul oferă sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor cu încălzirea locuinței, în baza Legii privind protecția consumatorului vulnerabil, notează Antena 3.

Măsura se adresează familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, care nu pot suporta integral costurile cu energia termică, gazele naturale, electricitatea sau combustibilii solizi.

Programul este coordonat de Ministerul Muncii, prin Direcțiile de Asistență Socială (DAS) din cadrul primăriilor.

Potrivit legii, pot primi ajutor doar persoanele și familiile care se încadrează în următoarele plafoane de venit:

1.386 lei venit mediu net lunar pe membru de familie;

2.053 lei pentru persoanele singure.

Veniturile se calculează în funcție de luna anterioară depunerii cererii. Chiar dacă pensiile au fost recalculate în 2025, eligibilitatea se menține dacă beneficiarul se încadrează în plafon.

De asemenea, ajutorul se acordă pentru un singur sistem principal de încălzire, nefiind permisă cumularea între tipurile de surse energetice.

Sprijinul financiar se acordă pentru următoarele forme de încălzire:

Energie termică furnizată în sistem centralizat (gigacalorii);

Gaze naturale , pentru cei cu centrală proprie;

Energie electrică , cu condiția să nu existe alte surse de încălzire;

Combustibili solizi sau petrolieri (lemne, cărbuni, brichete, peleți).

Sumele variază în funcție de venitul pe membru și de tipul de sursă de energie folosită:

Energie termică centralizată: compensație de până la 100% pentru venituri sub 200 lei/persoană, scăzând gradual până la 10% la plafonul maxim;

Gaze naturale: între 25 și 250 lei/lună ;

Energie electrică: până la 500 lei/lună ;

Combustibili solizi/petrolieri: între 100 și 320 lei/lună.

Cei cu venituri sub 200 lei/persoană beneficiază de compensație integrală, adică acoperirea completă a costurilor.

Ajutorul nu se acordă persoanelor care:

dețin mai multe locuințe ;

au terenuri intravilane în zone urbane;

dețin autoturisme mai noi de cinci ani ;

au depozite bancare de peste 10.000 de euro ;

dețin bunuri de lux (bărci, rulote, echipamente recreative).

De asemenea, persoanele care figurează ca asociați într-o firmă activă pot fi respinse, dacă activitatea generează venituri peste plafon.

Cererile se pot depune în format fizic la Direcția de Asistență Socială (DAS) din cadrul primăriei de domiciliu, sau online, acolo unde există platforme electronice dedicate.

Termen limită: 20 noiembrie 2025 pentru acoperirea întregului sezon rece.

Cererile depuse după această dată vor fi luate în considerare din luna următoare .

După 20 martie 2026, nu se mai primesc solicitări.

Pentru a primi ajutorul de încălzire, solicitanții trebuie să depună un dosar complet, care să conțină următoarele acte:

– Formular tip, disponibil la sediul primăriei sau pe site-ul instituției.

– Copii după buletine/cărți de identitate (CI) sau pașapoarte pentru toți membrii familiei; – Pentru minori sub 14 ani – certificate de naștere.

– Cupoane de pensie, adeverințe de salariu, alocații, indemnizații; – Pentru șomaj: adeverință emisă de AJOFM; – Pentru venituri din chirii sau dobânzi: contracte și declarații fiscale; – Dacă nu există venituri – declarație pe proprie răspundere.

– Contract de proprietate (extras CF), închiriere sau comodat; – Certificat de atestare a domiciliului.

Energie termică: factură recentă și viză de la asociația de proprietari;

Gaze naturale: contract de furnizare valabil și o factură actualizată;

Energie electrică: contract de furnizare și declarație privind lipsa altor surse de încălzire;

Combustibili solizi: facturi de achiziție sau contract de furnizor (minimum 2 tone/an).

– Certificat de căsătorie/divorț; – Adeverință medicală pentru dizabilități (poate oferi prioritate); – Hotărâre de plasament pentru minori.

Toate copiile trebuie prezentate împreună cu originalele pentru verificare.

Potrivit legislației în vigoare, ajutorul de încălzire poate fi accesat și de cetățeni străini sau apatrizi care dețin reședință legală în România și locuiesc permanent pe teritoriul țării.