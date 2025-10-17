Victimele violenţei domestice, scutite de taxa de timbru la divorţ şi partaj. Gorghiu: Modificarea are un impact bugetar minim

Victimele violenței domestice ar putea fi scutite de plata taxei de timbru pentru cererile de divorț și partaj, potrivit unui proiect de lege inițiat de deputatul PNL Alina Gorghiu. Șefa Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru prevenirea și combaterea violenței domestice spune că măsura a primit toate avizele favorabile, inclusiv de la Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social (CES).

Conform procedurii, aceasta urmează să fie supusă votului în plenul Senatului. Gorghiu a subliniat că modificarea legislativă elimină o barieră financiară importantă pentru victimele violenței domestice.

„Prin această modificare legislativă, eliminăm o barieră financiară importantă pentru victimele violenţei în familie, care doresc să se desprindă de agresor şi să îşi reconstruiască viaţa în siguranţă”, anunță ea.

Deputatul PNL a atras atenția că majoritatea victimelor violenței domestice rămân prinse în relații abuzive din cauza dependenței materiale de agresor.

„Scutirea de taxe pentru divorţ şi partaj este o măsură concretă şi necesară, care oferă o şansă reală de independenţă şi protecţie celor aflaţi în situaţii vulnerabile”, adaugă Gorghiu.

Proiectul de lege aduce modificări articolului 29 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, introducând o trimitere explicită la definiția victimelor stabilită de Legea nr. 211/2004 privind protecția acestora. Potrivit deputatului PNL, legea oferă statului un rol activ în protejarea victimelor violenței domestice, prin ordine de protecție și măsuri care le permit să-și recâștige controlul asupra vieții.

„Prin această lege, statul îşi asumă rolul de a sprijini activ victimele, nu doar prin ordine de protecţie, ci şi prin măsuri care le redau controlul asupra propriei vieţi”, mai spune reprezentanta Partidului Național Liberal.

Alina Gorghiu a subliniat că, deși impactul bugetar este redus, efectele asupra siguranței și demnității victimelor sunt semnificative.

„Această modificare are un impact bugetar minim, dar un efect major pentru siguranţa şi demnitatea victimelor violenţei domestice. Este o dovadă că legislaţia poate deveni un instrument real de sprijin, nu doar de constatare a problemelor” mai arată.

Alina Gorghiu mai spune că toate instituțiile implicate, de la poliție și instanțe până la serviciile sociale, trebuie să colaboreze pentru protecția efectivă a victimelor și pentru garantarea accesului lor liber la justiție. Deputatul PNL afirmă că prin acest proiect România face un pas semnificativ către un sistem de justiție mai empatic, echitabil și solidar cu persoanele afectate de violența domestică.