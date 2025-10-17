Alexandra Stan, despre agresiunea din 2013: După acel episod de violență am urmat terapie post-traumatică

Alexandra Stan a vorbit despre episodul din 2013, când a fost agresată fizic de fostul ei manager, Marcel Prodan, cu care a avut o relație timp de trei ani. „După acel episod de violență am urmat terapie post-traumatică. Cred că este esențial să ceri ajutor și îi încurajez pe toți să o facă”, a spus aceasta, potrivit Viva.ro.

În urmă cu 12 ani, cântăreața a ajuns la spital după ce a fost bătută de fostul ei manager. Incidentul s-a petrecut în perioada în care artista se bucura de succes internațional. În ciuda presiunilor și a abuzului, ea a reușit să își refacă atât cariera, cât și viața personală.

„Am învățat să-mi satisfac singură nevoile, să nu mai depind de un bărbat care să mă motiveze sau să-mi ofere validare. Am lucrat mult la mine, la „cheițele” mele interioare, și am descoperit că pot să-mi ofer singură majoritatea lucrurilor de care am nevoie: echilibru, afecțiune, stabilitate”, a spus artista.

Alexandra Stan folosește experiența sa pentru a transmite un mesaj de sprijin femeilor. Alături de ea este Patricia Zavala, artistă și activistă din Venezuela, care a vorbit la ONU la conferința „Speaking Up for Change – From Local Nations to Global Impact”.

„După acel episod de violență am urmat terapie post-traumatică. Cred că este esențial să ceri ajutor și îi încurajez pe toți să o facă. Eu am descoperit că aveam un profil de victimă, victima caută agresor. Apoi am realizat că multe dintre reacțiile mele veneau dintr-o rană veche, din absența tatălui meu, care era plecat mereu pe vapor”, a mai povestit cântăreața.

De cealaltă parte a lumii, Patricia Zavala vorbește în fața a sute de mii de oameni despre faptul că: „Artiștii și persoanele celebre au acest rol. De multe ori suntem percepuți ca fiind frivoli, și tocmai de aceea este esențial să adăugăm inspirație în tot ceea ce facem”.

Pornind de la valori precum curajul, solidaritatea și dreptul la exprimare, Alexandra Stan și Patricia Zavala au rezonat imediat atunci când li s-a propus să compună o piesă împreună.

„Totul pornește de la lipsa stimei de sine, iar dacă nu lucrezi conștient la asta, rămâi blocat în același tipar. Cu piesa Lipstick, îmi doresc să pornesc un proiect prin care să ajut femeile care ajung victime, să creadă din nou în ele și în forța lor de a se reconstrui”, a mai spus artista.

Alexandra Stan spunea, acum câteva luni, că a avut norocul să întâlnească un avocat care a ajutat-o mult în perioada aceea. De-a lungul anilor, artista a colaborat cu mai multe asociații.

„Față de acum mulți ani, există mai multe instituții care te pot ajuta. E vorba și despre educația femeilor, ele nu ar trebui să ajungă în situația asta. Eu am ieșit public abia după ce am luat un pumn și mi-a învinețit ochiul. Că-n rest… Cam doi-trei ani m-a făcut să mă simt ultimul om. Îmi era frică. Mă gândeam că nu o să mai fac nimic fără ei”, spunea aceasta, pentru cancan.ro.

În decembrie 2016, Marcel Prodan a fost condamnat definitiv la șapte luni de închisoare cu suspendare pentru agresarea Alexandrei Stan. Tot atunci, instanța l-a obligat să-i plătească artistei 25.000 de euro daune morale. Cu toate acestea, el continuă să câștige bani folosindu-se de numele ei. „Ei fac în continuare bani de pe urma mea din drepturile de autor ale pieselor vechi pe care le cânt”, explica aceasta.