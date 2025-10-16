Președintele UNBR: Pactul pentru Justiție nu este un proiect politic, ci un apel la normalitate

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, Traian Briciu, a deschis dezbaterea privind nevoia de stabilitate și coerență în sistemul judiciar, afirmând că profesia de avocat trebuie să încurajeze un dialog real între toate instituțiile care contribuie la înfăptuirea justiției. „Pactul nu este un proiect politic, ci un apel la normalitate. Este momentul ca toți actorii din justiție să aibă o viziune comună și să își asume responsabilitatea pentru stabilitate”, a spus acesta, potrivit UNBR.

Președintele UNBR a spus că Pactul nu este un proiect politic, ci un „apel la normalitate”, la masa rotundă „Pactul pentru Justiție – responsabilitate comună pentru o justiție funcțională”, organizată de Comisia juridică a Senatului României împreună cu UNBR. „Este momentul ca toți actorii din justiție să aibă o viziune comună și să își asume responsabilitatea pentru stabilitate”, a mai adăugat acesta.

De asemenea, el a mai sublinat că actuala criză din justiție este cauzată de lipsa de consecvență și de deciziile fragmentate din ultimul deceniu, adăugând că justiția nu mai poate fi tratată ca o „problemă punctuală”.

„Este nevoie de continuitate, de încredere reciprocă și de cooperare loială între instituțiile sistemului”, a mai continuat liderul UNBR.

Traian Briciu a subliniat și rolul esențial al avocaților în acest proces, arătând că ei reprezintă legătura dintre cetățean și sistemul de justiție.

„Avocații sunt puntea dintre cetățean și sistemul de justiție. Prin noi trece primul semnal al neîncrederii și tot prin noi poate fi reconstruită încrederea în statul de drept”, a explicat acesta, potrivit postării făcute de UNBR.

El a subliniat importanța unei independențe reale și efective a justiției, menționând că aceasta nu poate fi asigurată doar prin prevederi legale, ci prin „responsabilitate, echilibru și respect instituțional”.

Președintele UNBR a afirmat că „orice modificare a statutului magistraților trebuie făcută doar după o analiză atentă și după o consultare autentică, atât cu magistrații, cât și cu profesiile juridice care participă la înfăptuirea justiției”.

„Nu putem construi un sistem de justiție solid fără o finanțare predictibilă. Justiția trebuie să aibă o bază bugetară clară, nu să depindă de ciclurile politice”, a mai spus acesta, referindu-se la resursele sistemului.

În încheiere, liderul UNBR a declarat că Pactul pentru Justiție reprezintă o declarație de responsabilitate comună „pentru funcționarea corectă a statului de drept și pentru recâștigarea încrederii cetățenilor în justiție”.