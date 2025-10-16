Carmen Dan, audiată la Poliție. Escrocherie de 1,3 milioane de euro, cu sora fostului ministru implicată, investigată de procurori. Update

Carmen Dan, fost ministru de Interne în guvernele PSD conduse de Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Viorica Dăncilă, a fost audiată la Seviciul de Investigarea Criminalității Economice.

Carmen Dan a declarat că nu știe absolut nimic despre acuzațiile care i se aduc surorii sale și mai mult, nu aveau o relație apropiată.

Poliția Capitalei și Parchetul de pe lângă Tribunalul București anchetează o escrocherie uriașă, de peste 1,3 milioane de euro, în care sunt implicate două femei, printre care și sora fostului ministru Carmen Dan. Acestea ar fi păcălit mai multe persoane, inclusiv medici, promițând apartamente și mașini de lux la prețuri sub piață.

Miercuri, 16 octombrie 2025, polițiștii Capitalei au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un amplu dosar penal de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit unui comunicat transmis de Poliția Capitalei, ancheta vizează o escrocherie de peste 1,3 milioane de euro, derulată pe parcursul ultimilor trei ani, în perioada 2022–2025.

Două femei, cu vârste de 51 și 46 de ani, sunt acuzate că ar fi păcălit mai multe persoane, printre care și medici stomatologi, promițându-le locuințe și autoturisme de lux la prețuri mult sub valoarea pieței.

Surse judiciare au confirmat că una dintre femeile vizate este Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, iar cealaltă este Mariana Popa, proprietara unui salon de înfrumusețare din Sectorul 2, „One Beauty”.

Cele două ar fi pretins că au legături directe cu persoane influente din mediul politic și din companii importante, precum OMV Petrom SA și Transpeco Logistic & Distribution, companie administrată de Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu.

Conform anchetatorilor, femeile le-ar fi spus victimelor că pot cumpăra mașini și apartamente scoase din patrimoniul unor companii petroliere, în cadrul unor proceduri de divizare sau lichidare, și că acestea vor fi vândute la prețuri reduse.

În realitate, bunurile nu aparțineau nici companiilor respective, nici suspectelor, fiind proprietatea altor persoane.

Pentru a câștiga încrederea clienților, Simona Stan s-ar fi folosit de numele surorii sale, Carmen Dan, de funcția soțului său, angajat la Secretariatul General al Guvernului (SGG), dar și de relația de prietenie pe care pretindea că o are cu Cristian Borcea.

Mariana Popa ar fi atras majoritatea victimelor prin intermediul salonului său de cosmetică, unde le-ar fi prezentat „oportunitățile” de investiție.

Potrivit informațiilor din anchetă, au fost identificate șase persoane vătămate, toate pierzând sume considerabile de bani în încercarea de a cumpăra mașini sau apartamente inexistente. Printre acestea se află cinci medici stomatologi, care au fost convinși că investesc în bunuri legitime.

Exemplele din dosar sunt grăitoare:

220.000 de euro pentru mai multe autoturisme Mercedes G-Class ;

67.000 de euro pentru un apartament în zona Unirii și mai multe mașini;

426.000 de lei în numerar și 265.000 de lei transfer bancar pentru autoturisme fictive;

372.000 de euro pentru apartamente inexistente din București;

69.000 de lei pentru un Audi Q5 ;

110.400 de euro (36.800 euro/apartament) pentru trei apartamente cu trei camere în zona Mitropoliei, una dintre victime fiind medic stomatolog.

Anchetatorii susțin că bunurile oferite „spre vânzare” existau în realitate, însă nu aveau nicio legătură cu femeile acuzate, care doar se foloseau de date reale pentru a părea credibile.

Conform surselor judiciare, în cadrul anchetei urmează să fie audiați mai mulți martori, printre care:

Carmen Dan , fost ministru de Interne;

soțul Simonei Stan , funcționar în cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG) ;

Cristian Borcea , om de afaceri și administrator al Transpeco Logistic & Distribution ;

Dragoș Gâdoiu, asociat al companiei Transpeco.

Până în prezent, niciuna dintre aceste persoane nu are calitate de suspect în dosar, fiind citate doar pentru a oferi detalii privind relațiile și presupusele conexiuni invocate de inculpate.

Operațiunea de miercuri a fost coordonată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale Sector 2 și al Secțiilor 6–28 Poliție.

Au fost puse în executare 12 mandate de aducere, iar în urma perchezițiilor au fost ridicate documente, telefoane mobile și înscrisuri relevante pentru caz.

„În urma perchezițiilor domiciliare efectuate miercuri au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. Persoanele bănuite au fost depistate și urmează să fie conduse la audieri”, a transmis Poliția Capitalei într-un comunicat oficial.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care supraveghează ancheta polițiștilor economici. Cele două femei sunt cercetate pentru înșelăciune în formă continuată, faptă cu consecințe deosebit de grave, pedepsită de Codul Penal cu până la 10 ani de închisoare.

Surse judiciare susțin că ancheta a fost deschisă în august 2024, după ce primele victime – medici stomatologi – au depus plângeri, constatând că nu au primit nici mașinile, nici apartamentele promise, deși plătiseră integral sumele cerute.