Borcea nu scapă de dosarul retrocedărilor. În iunie are termen la Constanța

Cristi Borcea trage și în ziua de azi ponoasele retrocedărilor terenurilor de la Constanța la care a fost părtaș. În iunie, omul de afaceri este așteptat la Tribunal într-un litigiu civil.

Fostul finanțator dinamovist trebuie să se prezinte în instanță pentru un dosarde revendicare imobiliară. Este vorba despre o parte din terenurile pe care le-a obținut în urmă cu mai bine de 20 de ani când a cumpărat drepturile litigioase asupra lor.Acest proces are ca obiect revendicarea unui teren de 280 mp situat în Constanța.

Reclamanții susțin că terenul l-au dobândit în baza unor titluri de proprietate vechi, emise pentru părinții și bunicii reclamanților. Doar că între timp, le-ar fi fost atribuit ilegal altor persoane în baza Legii 10/2001, în anul 2004, printre aceste persoane numărându-se și Cristi Borcea.

Drept urmare familia Grovu și Tifan solicită instanței să fie lăsați în deplină proprietate și posesie terenul revendicat. De asemenea aceștia mai vor rectificarea mențiunilor din Cartea Funciară Constanța pentru radierea dreptului de proprietate al pârâților. Și nu în ultimul rând ca Borcea și cei care mai sunt implicați să plătească cheltuielile de judecată.

De cealaltă parte a baricadei, Borcea și ceilalți implicați susțin că terenul în litigiu a fost dobândit de bună credință. Mai exact este vorba despre un contract de vânzare-cumpărare autentificat în 2005 și înscris în Cartea Funciară în aceeași perioadă. S-a mai invocat și faptul că imobilul revendicat face parte dintr-un complex de terenuri atribuite în compensare în baza Deciziei Primăriei Municipiului Constanța nr. 796/19.03.2004.

Drept urmare drepturile lor sunt protejate de prevederile legale privind bună credință, inclusiv articolele 563 și 565 din Codul Civil. Este vorba despre aceiași decizie care a fost ulterior baza unui dosar penal, cel al retrocedărilor. Doar că în primă instanță aceștia nu au avut câștig de cauză. Așa că au făcut apel, care urmează să aibă termen în iunie.