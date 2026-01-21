Borcea dă în judecată poliția. Nu vrea să piardă niciun ban

Milionarul Cristi Borcea a decis să conteste o sancțiune rutieră primită pe 3 ianuarie 2026, inițiind un proces împotriva Inspectoratului de Poliție al Județului Prahova. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Ploiești și se află în curs de soluționare, conform informațiilor oficiale de pe portalul instanțelor.

Revenit recent la București după vacanța de sărbători, Borcea s-a trezit cu o amendă și a ales să se adreseze instanței, argumentând că sancțiunea ar putea fi aplicată în mod eronat. Deși suma amenzii nu ar reprezenta o problemă pentru milionar, demersul său pare să urmărească suspendarea permisului de conducere, pentru a putea circula liber până la pronunțarea unei decizii finale.

Acțiunea nu reprezintă o premieră. În trecut, soțul Valentinei Pelinel a contestat o amendă primită după ce radarul l-a surprins circulând cu 103 km/h într-o localitate. La acea dată, el a susținut că aparatul a fost utilizat incorect de către agentul de circulație. Procesul respectiv s-a finalizat împotriva sa, fiind obligat să plătească 1.305 lei și să primească 9 puncte-amendă.

În cererea actuală depusă la instanță, Cristi Borcea a invocat mai multe motive pentru a susține anularea sancțiunii. El a arătat că viteza ar fi putut fi înregistrată greșit din cauza poziționării sau a funcționării necorespunzătoare a radarului sau că măsurarea ar fi aparținut altui vehicul aflat în trafic.

Totodată, a cerut verificarea dacă agentul constatator deținea atestatul necesar pentru operarea radarului, dacă aparatul era omologat și verificat metrologic și dacă înregistrarea vitezei respecta Norma de Metrologie Legală 021-05/2005.

Procesul continuă la Judecătoria Ploiești, iar decizia instanței va stabili dacă autoritățile au respectat toate reglementările în momentul aplicării amenzii.

„În fapt, (Cristi Borcea – n.r.) a arătat că a fost sancționat contravențional pentru depășirea vitezei. A susținut că viteza a fost înregistrată eronat din cauza utilizării/amplasării defectuoase a cinemometrului radar sau aparține altui autovehicul din trafic. A adăugat că se bucură de prezumția de nevinovăție”, scrie în cererea depusă la instanță de milionar.