Ponta: E un proces de USR-izare a țării, așa cum a fost și în anii 45, când PCR-ul cu 5% a preluat tot

Victor Ponta, fost premier și fost lider PSD, a afirmat că actualul Guvern poate funcționa și fără USR și a criticat atât raporturile de forță din actuala coaliție, cât și rolul jucat de partidele aflate la guvernare. „Cel care conduce în acest moment guvernul e USR-ul cu domnul Bolojan, care e, de fapt, USR”, a spus acesta, pentru Adevărul.

Fostul lider PSD a susținut că, în prezent, guvernul ar fi condus de USR, inclusiv prin premierul Ilie Bolojan, iar PNL nu ar mai exista.

„Păi nu e niciun PNL. Domnul Bolojan e USR și PSD-ul se face că se luptă. Nu se luptă. Că dacă ar vrea să lupte, sigur că au metode democratice, politice, date de grupurile parlamentare. Ei se plâng și rămâne așa. E un proces de USR-izare a României. Așa cum a fost și în anii 45, când PCR-ul cu 5% a preluat tot. 10% are USR-ul”, a spus Ponta.

Fostul premier consideră că România poate ieși din actualul blocaj politic doar după eliminarea partidului USR de la guvernare.

„Soluția e foarte simplă și clară și nu am inventat-o eu. Eu am format în Parlament, că sunt independent, un grup de 25-30 de parlamentari independenți, am semnat toți. Am zis, dacă scoateți pe USR nu vrem nicio funcție. Scoateți USR. Ori scoateți pe USR și participați la guvernare în mod serios, nu ca acum. Ori ieșiți voi de la guvernare și lăsați-l pe domnul Bolojan cu USR-iștii lui și cu ce peneliști mai sunt să guverneze”, a mai spus acesta.

Fostul lider social-democrat consideră că parlamentarii independenți ar putea asigura majoritatea necesară în Parlament.

„Le-am spus că votăm noi Guvernul. Nu am cerut niciun fel de funcție. Matematica este că există majoritate fără USR. Bineînțeles că există majoritate”, a mai explicat Ponta.