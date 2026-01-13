Ilie Bolojan, despre acuzațiile de plagiat apărute la adresa ministrului Justiției: Plagiatul este o formă de furt

Premierul Ilie Bolojan a comentat marți seara, la TVR, acuzațiile de plagiat apărute în spațiul public la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu. Șeful Guvernului a precizat că a discutat în cursul zilei cu ministrul, însă a subliniat că nu are, în acest moment, suficiente date pentru a face o evaluare de fond și că faptele invocate nu sunt legate de actualul mandat.

Ilie Bolojan a explicat că acuzațiile vizează o perioadă mult anterioară intrării lui Radu Marinescu în Guvern. „Am avut o discuție în această dimineață cu domnul ministru. Lucrurile de care dânsul este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru. Sunt lucruri care înțeleg sunt de 15–20 de ani în urmă și încerc să-mi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatele de ministru”, a declarat premierul.

El a amintit că a mai gestionat situații similare, în care membri ai Cabinetului au fost criticați pentru activități desfășurate înainte de preluarea funcțiilor guvernamentale.

Șeful Executivului a reiterat poziția sa de principiu față de plagiat, subliniind însă că situația concretă trebuie analizată de o instituție independentă. „Plagiatul, în principiu, care este o formă de furt, să ne înțelegem foarte bine, nu este de apreciat și asta e un principiu general pe care l-am susținut întotdeauna. Dar nu am date să judec strict această situație și sigur că eu sper că, într-o formă sau alta, o entitate independentă va certifica dacă acest plagiat este real sau nu”, a afirmat Bolojan.

Premierul a atras atenția asupra efectelor pe care astfel de controverse le pot avea asupra autorității unui demnitar. „Orice om care ocupă o funcție publică este performant sau nu și în funcție de autoritatea pe care o are. Cu cât cei care ocupă funcții publice sunt mai mult atacați, motivați sau nu, riscul să ne pierdem autoritatea și să nu mai fim performanți este destul de mare”, a spus acesta.

În acest context, Ilie Bolojan a subliniat importanța clarificării rapide a situațiilor sensibile. „Clarificarea oricăror situații de genul acesta este de bun augur, în așa fel încât să conserve credibilitatea unui responsabil, să-și poată exercita autoritatea și să dea rezultate. Că altfel nu mai poți să dai rezultate”, a adăugat el, reamintind că toți demnitarii sunt „în serviciul românului”.

Declarațiile premierului vin după ce jurnalista Emilia Șercan a susținut că Radu Marinescu ar fi plagiat o parte semnificativă din teza sa de doctorat, susținută în urmă cu aproximativ 15–16 ani. Ministrul Justiției a respins acuzațiile, invocând standardele academice aplicabile la momentul respectiv și validarea oficială a lucrării.

Întrebat dacă scandalul afectează procesul de selecție a procurorilor-șefi, deja declanșat de Ministerul Justiției, Ilie Bolojan a plasat discuția într-un cadru mai amplu, legat de responsabilitatea politică și stabilitatea guvernamentală. „Aici sunt aspecte care țin de evaluarea personală, de evaluarea politică pe care fiecare partid care susține miniștrii o face, în așa fel încât guvernul să funcționeze pentru a asigura o stabilitate în România”, a declarat premierul.

El a arătat că, în pofida nivelului scăzut de încredere în instituții, procedurile ar trebui să se desfășoare corect. „Dacă sunt sisteme care au probleme mari de credibilitate este cel politic, din care fac și eu parte, dar și cel din Justiție, din păcate, are o încredere scăzută în ochii românilor. Ceea ce trebuie să facem este să acționăm în așa fel încât să recâștigăm credibilitatea”, a spus Bolojan.

Întrebat în ce situație ar trebui ministrul Justiției să își dea demisia, Ilie Bolojan a evitat să indice un scenariu precis, subliniind că, în prezent, este vorba doar despre acuzații. „În acest moment este o acuzație și, v-am spus, se intră într-o zonă de speculații, de lucruri care se leagă de cronologia datei la care a apărut această informație și așa mai departe, dar asta este situația în momentul de față”, a declarat premierul.

Șeful Guvernului a sugerat că orice decizie politică majoră ar trebui luată doar pe baza unei concluzii clare a unui organism abilitat, nu în urma presiunilor publice sau a dezbaterilor din spațiul mediatic.