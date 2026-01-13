Ponta, despre Emilia Șercan: Le-a luat 14 luni să-l vadă plagiator pe Marinescu

Fostul premier Victor Ponta a criticat pe Facebook.declarațiile recente ale jurnalistei Emilia Șercan legate de ministrul Justiției, Radu Marinescu, subliniind întârzierile și presupusa coordonare a acesteia cu anumite rețele politice.

„Credeți că Emilia Șercan, „luptătoarea nemiloasă” prin care sunt atacați toți cei incomozi pentru REȚEAUA Soros–USR, a fost oarbă timp de 14 luni? Sau nu a citit în presă cine este ministrul Justiției?

Sau o fi fost plecată la o mănăstire ori în Tibet, să se reculeagă, după ce a fost ea însăși acuzată de plagiat și după ce a primit ordin să o „spele” pe Kovesi de acuzații asemănătoare? „Băi, ești prost?”

Radu Marinescu a fost numit ministru al Justiției la 22 decembrie 2024, însă Emilia Șercan a comentat abia la 12 ianuarie 2026, declarând că „de mult nu a mai văzut un plagiat atât de grosolan”. Ponta subliniază, ironic, că această reacție vine după 14 luni.

„Chiar în 14 luni, în 430 de zile, fix acum, când ministrul s-a trezit să spună că numirile de șefi la parchete „nu sunt politice”, a înviat Șercan și și-a deschis ochii ca să vadă un plagiat comis acum 19 ani!”

Fostul premier a mai spus că mecanismul de atac al „REȚELEI Soros–USR” asupra politicienilor incomozi este rapid și coordonat, folosind inclusiv softuri de tip AI.

„Când REȚEAUA a vrut să atace un politician incomod, a acționat încă din momentul nominalizării acestuia pe o funcție sau în maximum o lună. Acum, cu softuri performante și AI, le-au trebuit 14 luni ca să „îl vadă” pe Marinescu plagiator! Dacă nu ești propagandist plătit de REȚEAUA Soros–USR și nici „focă nervoasă”, poți să crezi o asemenea coincidență?”

Ponta a mai spus că Emilia Șerban n-a acționat niciodată neorganizat. „Doamna Șercan nu acționează niciodată neorganizat; ea primește „ținta” și „ordinul” și acționează în coordonare cu alți „jurnaliști” (v-a arătat PAH în Gândul ce „tare” munceau toți luni dimineață, la ora 5 🥵).”

Fostul premier a declarat vede această situație ca parte a unei „Bătălii pentru Justiție” în care instituțiile cheie sunt capturate pentru a controla numirile la nivelul ÎCCJ și DNA.

„Este un nou episod din „Bătălia pentru Justiție”, în care cei care au capturat Apărarea, Externele, Economia, Mediul, Radioul public ș.a.m.d. au nevoie de șef la ÎCCJ și de procuror-șef la DNA ca să „închidă cercul”! La PNL, sigur că speranțele să se opună sunt fix zero. La PSD… om vedea. Bine v-ați trezit în „ROMÂNIA CAPTURATĂ”! ”