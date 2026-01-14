USR, acuzat de manipularea declarațiilor ministrului Apărării despre Groenlanda

Un montaj video publicat pe pagina oficială de Facebook a USR a stârnit controverse după ce părea să contrazică declarațiile ministrului Apărării, Radu Dinel Miruță, despre trimiterea de trupe românești în Groenlanda.

Conform materialelor originale, difuzate la Antena 3 CNN, Miruță a explicat clar două scenarii posibile: unul în care acțiunea s-ar realiza prin invocarea Articolului 5 al NATO și altul în care ar fi vorba de o coaliție de voință, iar decizia finală ar trebui supusă votului Parlamentului.

În emisiunea moderată de Cătălina Porumbel, dialogul despre Groenlanda a avut loc între orele 17:28 și 17:31, conform ceasului afișat în video. Ministrul a subliniat că România nu ar trimite trupe în Ucraina, dar că situația Groenlandei ar putea fi analizată în contextul deciziilor NATO și al coalițiilor internaționale.

Totodată, Miruță a menționat că Statele Unite ar putea folosi presiuni diplomatice, dar nu militare, pentru a obține Groenlanda.

La scurt timp după difuzarea emisiunii, pe 12 ianuarie 2026, ministrul a postat pe Facebook informații despre vizita ambasadorului interimar al SUA, Michael L. Dickerson, la Ministerul Apărării, fără a face vreo legătură oficială cu discuțiile despre Groenlanda.

A doua zi, 13 ianuarie, Miruță a fost invitat la alte televiziuni și a reiterat ferm că România nu intenționează să trimită trupe în Groenlanda și că informațiile care circulau online erau eronate.

Controversă a izbucnit după ce USR a postat un montaj video în care afirma că ministrul nu ar fi discutat despre trimiterea de trupe.

Analiza comparativă a materialelor originale arată că partidul a modificat ordinea dialogului, a eliminat complet răspunsurile cheie ale ministrului și a redus contextul discuției, astfel încât fragmentul părea să susțină punctul de vedere al partidului. Ceasul afișat pe ecran a fost de asemenea tăiat, pentru a masca momentele exacte ale declarațiilor.

Experții în comunicare și jurnaliștii au atras atenția că astfel de manipulări pot induce publicul în eroare, chiar dacă materialul original este disponibil online. Montajul USR a fost criticat pentru eliminarea unor informații esențiale și pentru prezentarea selectivă a declarațiilor, care schimbă sensul afirmațiilor ministrului.

Ministerul Apărării și Antena 3 CNN au publicat integral înregistrările emisiunii, permițând verificarea directă a declarațiilor. Specialiștii subliniază că verificarea materialelor originale este esențială înainte de a trage concluzii sau de a face acuzații politice.

În contextul dezbaterii, este clar că manipularea materialelor video în scopuri politice poate afecta percepția publică și încrederea în informațiile oficiale, iar responsabilitatea pentru claritatea comunicării revine atât instituțiilor, cât și partidelor politice care distribuie conținut media.