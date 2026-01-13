Ponta: Explicațiile lui Miruță sunt idioate și periculoase

Victor Ponta, fost prim-ministru al României, a lansat critici dure pe Facebook la adresa ministrului Apărării, Radu Miruță, după declarațiile acestuia privind scenarii ipotetice în care România ar putea fi implicată într-o misiune militară în Groenlanda.

Afirmațiile lui Radu Miruță, legate de tensiunile generate de declarațiile președintelui american Donald Trump, au stârnit un val de reacții în spațiul public și au devenit rapid virale pe rețelele sociale.

Ponta a catalogat explicațiile ministrului drept „idioate” și „periculoase”, susținând că acestea ar putea afecta relațiile strategice ale României cu Statele Unite.

Criticile lui Ponta au vizat atât incompetența pe care o consideră evidentă, cât și interpretarea greșită a Tratatului NATO. În opinia sa, ministrul Apărării a oferit explicații contradictorii, inclusiv referiri la posibilitatea ca România să trimită trupe în Groenlanda împotriva Statelor Unite, ignorând clar prevederile Articolului 5, care se referă la atacuri ale unui stat non-NATO.

Fostul prim-ministru a solicitat o reacție fermă din partea instituțiilor statului, subliniind că astfel de declarații ar fi trebuit corectate rapid la nivel oficial, pentru a evita orice interpretare greșită pe plan internațional.

Ponta a recomandat ca autoritățile române, inclusiv SRI, SIE, Președinția și Prim-ministrul, să clarifice imediat situația și să comunice partenerilor americani că România nu ia în considerare scenarii de conflict cu SUA.

În comentariile sale, fostul premier a ironizat și legăturile politice, afirmând că partidul USR, din care provine ministrul, ar fi responsabil pentru propagarea unor mesaje „iresponsabile și alarmante”.

Ponta a făcut trimitere și la istoria politică românească, comparând situația actuală cu perioada anilor ’40 și lideri ai PCR, pentru a sublinia pericolul pe care îl reprezintă „aroganța și incompetența” în poziții de decizie strategică.