Politica

Ponta: Explicațiile lui Miruță sunt idioate și periculoase

Comentează știrea
Ponta: Explicațiile lui Miruță sunt idioate și periculoaseVictor Ponta. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Victor Ponta, fost prim-ministru al României, a lansat critici dure pe Facebook la adresa ministrului Apărării, Radu Miruță, după declarațiile acestuia privind scenarii ipotetice în care România ar putea fi implicată într-o misiune militară în Groenlanda.

Afirmațiile lui Radu Miruță, legate de tensiunile generate de declarațiile președintelui american Donald Trump, au stârnit un val de reacții în spațiul public și au devenit rapid virale pe rețelele sociale.

Ponta critică declarațiile lui Miruță

Ponta a catalogat explicațiile ministrului drept „idioate” și „periculoase”, susținând că acestea ar putea afecta relațiile strategice ale României cu Statele Unite.

Radu Miruță

Radu Miruță. Sursa foto: Facebook/Radu Miruță

„Chiar dacă ești un politruc promovat pe funcții care te depășesc, când un jurnalist te întreabă dacă România ar putea intra în război cu SUA, singurul răspuns corect este simplu: «NU – ÎN NICIUN CAZ!»”, a transmis fostul premier printr-un mesaj public.

Vine un nou val de ger năprasnic peste România. ANM: Vor fi temperaturi mai scăzute decât cele înregistrate până acum
Vine un nou val de ger năprasnic peste România. ANM: Vor fi temperaturi mai scăzute decât cele înregistrate până acum
Șoferii care vor să își recupereze permisul trebuie să poarte căști de motocicliști. Mesajul postat de Europol
Șoferii care vor să își recupereze permisul trebuie să poarte căști de motocicliști. Mesajul postat de Europol

Apel la instituțiile statului

Criticile lui Ponta au vizat atât incompetența pe care o consideră evidentă, cât și interpretarea greșită a Tratatului NATO. În opinia sa, ministrul Apărării a oferit explicații contradictorii, inclusiv referiri la posibilitatea ca România să trimită trupe în Groenlanda împotriva Statelor Unite, ignorând clar prevederile Articolului 5, care se referă la atacuri ale unui stat non-NATO.

NATO

Sursa foto: Arhiva EVZ

Fostul prim-ministru a solicitat o reacție fermă din partea instituțiilor statului, subliniind că astfel de declarații ar fi trebuit corectate rapid la nivel oficial, pentru a evita orice interpretare greșită pe plan internațional.

Ponta, despre partidul lui Miruță

Ponta a recomandat ca autoritățile române, inclusiv SRI, SIE, Președinția și Prim-ministrul, să clarifice imediat situația și să comunice partenerilor americani că România nu ia în considerare scenarii de conflict cu SUA.

În comentariile sale, fostul premier a ironizat și legăturile politice, afirmând că partidul USR, din care provine ministrul, ar fi responsabil pentru propagarea unor mesaje „iresponsabile și alarmante”.

Ponta a făcut trimitere și la istoria politică românească, comparând situația actuală cu perioada anilor ’40 și lideri ai PCR, pentru a sublinia pericolul pe care îl reprezintă „aroganța și incompetența” în poziții de decizie strategică.

4
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Moshu spune:
    13 ianuarie 2026 la 9:43

    Victor Ponta nu este cel mai indicat personaj pentru a da lectii de politica !Mai bine ar explica a cui politica a facut-o atunci cind a pus pe butuci industria romaneasca consumatoare de gaz metan !!

Stiri calde

10:26 - Trump impune tarife de 25% asupra partenerilor comerciali ai Iranului
10:13 - Vine un nou val de ger năprasnic peste România. ANM: Vor fi temperaturi mai scăzute decât cele înregistrate până acum
10:00 - 13 ianuarie 1990. După "Jos Iliescu!" începe campania de "presă comunistă" împotriva lui Dumitru Mazilu. Acuzat de pl...
09:56 - Ilie Bolojan, prezent la slujba de la Biserica Baptistă din Oradea. Pastorul s-a rugat pentru el și pentru țară
09:46 - Șoferii care vor să își recupereze permisul trebuie să poarte căști de motocicliști. Mesajul postat de Europol
09:39 - Tango pentru suflet și fapte bune. Analia Selis transformă turneul „Volver” într-o misiune umanitară

HAI România!

America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu
Ion Cristoiu – Se rupe coaliția? Vin anticipatele?!
Ion Cristoiu – Se rupe coaliția? Vin anticipatele?!

Proiecte speciale