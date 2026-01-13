Ministrul Apărării, despre legea armatei voluntare: Urmează un ordin de ministru

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat luni, după intrarea în vigoare a legii armatei voluntare, că va fi emis un ordin de ministru care să reglementeze acest aspect. „Planul este ca o primă etapă să fie de o mie de militari voluntari”, a spus acesta, la un post TV.

Ministrul Apărării a declarat la Antena 3 că legea armatei voluntare a intrat în vigoare de două zile, iar aplicarea acesteia va începe chiar din acest an. „Anul ăsta, chiar la început de an. Urmează un ordin de ministru prin care să se reglementeze în ce unităţi, unde se duc oamenii ăştia. Planul este ca o primă etapă să fie de o mie de militari voluntari”, a spus acesta.

Miruţă a declarat că, în lipsa acestei legi, România are aproximativ 3.500 de rezervişti voluntari, un număr pe care îl consideră redus.

„Propunem prin această lege ca cei care se înscriu, între 18 şi 35 de ani să facă o pregătire de 4 luni de zile, după care să primească valoarea, contravaloarea a 3 salarii medii pe economie. 27.000 de lei primesc după aceste 4 luni. După aceste 4 luni, au următoarele variante. Fie să rămână în sistem, ca militari plătiţi, soldaţi plătiţi, fie să se ducă la o şcoală de pregătire în continuare, poate unii îşi găsesc vocaţia, le-a plăcut ce au văzut acolo şi vor să-şi continue cariera făcând o şcoală şi avansând. Fie să rămână în acea categorie de rezervişti voluntari ai Armatei Române, care să fie mobilizaţi în caz de Armata Română consider”, a explicat acesta. Fondurile de pensii private ating un maxim istoric. Ce se schimbă din 2026 Utilajul gigant care va schimba Autostrada Sibiu–Pitești a ajuns în România

El a mai spus că planul este ca, până la finalul acestei săptămâni, zona militară a ministerului să îi propună mecanismul prin care se va face acest lucru, inclusiv la ce unitate vor merge, cine îi va primi și de când va începe.

„Vom porni, probabil, prin februarie-martie. Vor începe înscrierile şi pregătirile. Este o dezbatere despre cât de interesant este pentru tineri, adică se ocupă toate cele 1.000 de locuri, e bătaie pentru cele 1.000 de locuri? Ne adaptăm în timp. Şi bugetul trebuie să-şi permită. Este şi de testare, adaptare şi treabă financiară, că trebuie să plăteşti nişte bani acestor 1.000 de oameni, dincolo de cazare, mâncare şi toate lucrurile pe perioada celor 4 luni de zile”, a spus acesta.

Ministrul a comentat informația potrivit căreia rezerviștii aflați în afara țării ar trebui să se întoarcă în termen de 15 zile în cazul izbucnirii unui război sau al escaladării conflictului din Ucraina.

„E o informaţie adevărată. Vă spun cu siguranţă că se aplică ceea ce înseamnă rezervist operaţional, care sunt oameni care au făcut armata şi care au obligaţia, conform Legii 44, în caz de război, să vină în 15 zile în România”, a explicat acesta.