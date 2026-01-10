Victor Ponta: Ministrul Apărării este obligat să explice fondurile trimise Ucrainei. Sunt bani publici

Victor Ponta îl atacă pe ministrul Apărării, Radu Miruță, după declarațiile acestuia privind sumele alocate pentru sprijinirea Ucrainei. Fostul premier susține că românii au dreptul să știe exact unde ajung banii lor din impozite și taxe, criticând transparența gestiunii fondurilor publice. „ Când dă bani Ucrainei din taxele și impozitele plătite de români, eu consider că este obligat să explice!” a scris acesta într-o postare pe Facebook.

Fostul premier și-a exprimat nemulțumirea după ce, la finalul anului 2025, Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu suma de 50 de milioane de euro.

Ponta a criticat declarațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, care a afirmat că sumele alocate nu ar trebui să fie publice. Fostul premier a subliniat că, dacă banii ar proveni din averea privată a ministrului sau din pensia specială a tatălui său, ar fi o situație diferită, dar fondurile publice trebuie explicate.

Victor Ponta a explicat că atunci când fondurile provin din taxele și impozitele plătite de români, Guvernul, inclusiv premierul Bolojan, este obligat să explice prioritizarea cheltuielilor. Fostul premier a subliniat că românii trebuie să știe cum au fost alocate resursele în contextul reducerilor la alocații și tăierilor din Educație și Sănătate.

Datoria publică a României a ajuns la 1.095 de miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 59% din PIB-ul estimat pentru 2025, după ce, în primele nouă luni, s-au adăugat 130 de miliarde de lei, potrivit datelor Ministerului de Finanțe valabile până în septembrie.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că suma de 50 de milioane de euro alocată sprijinirii Ucrainei nu reprezintă o suplimentare bugetară, ci fonduri deja prevăzute în bugetul Ministerului Apărării la începutul anului.

El a precizat că sprijinul a fost decis într-un mod transparent, deși nu sunt făcute publice detalii din motive strategice și militare, subliniind că unele țări au optat pentru a acorda ajutor similar în mod secret.