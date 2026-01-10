Trump: Credeam că Ucraina va fi ușor de rezolvat. Ce spune despre o posibilă capturare a lui Putin

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu consideră necesară o eventuală misiune de capturare a președintelui rus Vladimir Putin, răspunzând unei întrebări adresate la Casa Albă de corespondentul Fox News , care a făcut referire la operațiunea recentă în care forțele speciale americane l-au arestat pe fostul lider venezuelean Nicolas Maduro.

În timp ce răspundea întrebărilor presei, vineri, la o întâlnire cu directori ai companiilor petroliere americane, corespondentul Fox News Peter Doocy l-a întrebat pe președintele Donald Trump dacă ar ordona vreodată o misiune de capturare a președintelui rus Vladimir Putin, similară operațiunii recente în care forțele americane l-au arestat pe fostul lider venezuelean Nicolás Maduro.

„Ei bine, nu cred că va fi necesar. Am avut întotdeauna o relație excelentă cu el. Sunt foarte dezamăgit”, a declarat Donald Trump.

Președintele SUA, aflat alături de secretarul de Stat Marco Rubio și de secretarul de Război Pete Hegseth, a declarat că nu consideră necesară o astfel de misiune, afirmând că a avut „întotdeauna o relație excelentă” cu Vladimir Putin. Acesta a spus că este „foarte dezamăgit”, exprimându-și totodată frustrarea legată de lipsa unui acord de pace între Ucraina și Rusia, obiectiv anunțat ca prioritate în campania sa electorală.

Întrebarea făcută de corespondentul Fox News a avut legătură cu o declarație anterioară a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, făcută în contextul operațiunii prin care fostul lider venezuelean Nicolás Maduro a fost „extras” din Venezuela săptămâna trecută.

Zelenski, a cărui țară se află în război cu Rusia din 2022, după invazia lansată de Moscova, a afirmat în glumă că, dacă dictatorii pot fi tratați în acest mod, „Statele Unite ale Americii știu ce trebuie să facă în continuare”, fără a preciza exact la cine se referea.

Donald Trump a declarat că este foarte frustrat de întârzierea încheierii unui acord de pace între Rusia și Ucraina, un obiectiv pe care l-a stabilit ca prioritate în campania sa electorală. Șeful de la Casa Albă a afirmat că a „rezolvat opt războaie” și că se aștepta ca acest conflict să fie „unul dintre cele mai ușoare”.

Președintele SUA a explicat că, potrivit estimărilor sale, proximativ 31.000 de persoane au murit în ultima lună, mulți dintre ei soldați ruși, și că economia Rusiei se află „într-o stare gravă. Pus sub acuzare de SUA pentru acuzații de narcoterorism, Nicolas Maduro a fost capturat în timpul unei operațiuni speciale, pe data de 3 ianuarie. Moscova a protestat ferm capturarea fostului președinte venezuelan, un fost aliat al lui Vladimir Putin.