Trump: Credeam că Ucraina va fi ușor de rezolvat. Ce spune despre o posibilă capturare a lui Putin
- Andreea Răzmeriță
- 10 ianuarie 2026, 13:38
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu consideră necesară o eventuală misiune de capturare a președintelui rus Vladimir Putin, răspunzând unei întrebări adresate la Casa Albă de corespondentul Fox News , care a făcut referire la operațiunea recentă în care forțele speciale americane l-au arestat pe fostul lider venezuelean Nicolas Maduro.
Donald Trump, întrebat despre o posibilă capturare a lui Vladimir Putin
În timp ce răspundea întrebărilor presei, vineri, la o întâlnire cu directori ai companiilor petroliere americane, corespondentul Fox News Peter Doocy l-a întrebat pe președintele Donald Trump dacă ar ordona vreodată o misiune de capturare a președintelui rus Vladimir Putin, similară operațiunii recente în care forțele americane l-au arestat pe fostul lider venezuelean Nicolás Maduro.
„Ei bine, nu cred că va fi necesar. Am avut întotdeauna o relație excelentă cu el. Sunt foarte dezamăgit”, a declarat Donald Trump.
Președintele SUA, aflat alături de secretarul de Stat Marco Rubio și de secretarul de Război Pete Hegseth, a declarat că nu consideră necesară o astfel de misiune, afirmând că a avut „întotdeauna o relație excelentă” cu Vladimir Putin. Acesta a spus că este „foarte dezamăgit”, exprimându-și totodată frustrarea legată de lipsa unui acord de pace între Ucraina și Rusia, obiectiv anunțat ca prioritate în campania sa electorală.
Remarca facută de Volodimir Zelenski
Întrebarea făcută de corespondentul Fox News a avut legătură cu o declarație anterioară a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, făcută în contextul operațiunii prin care fostul lider venezuelean Nicolás Maduro a fost „extras” din Venezuela săptămâna trecută.
Zelenski, a cărui țară se află în război cu Rusia din 2022, după invazia lansată de Moscova, a afirmat în glumă că, dacă dictatorii pot fi tratați în acest mod, „Statele Unite ale Americii știu ce trebuie să facă în continuare”, fără a preciza exact la cine se referea.
Donald Trump, frustrat de situația războiului din Ucraina
Donald Trump a declarat că este foarte frustrat de întârzierea încheierii unui acord de pace între Rusia și Ucraina, un obiectiv pe care l-a stabilit ca prioritate în campania sa electorală. Șeful de la Casa Albă a afirmat că a „rezolvat opt războaie” și că se aștepta ca acest conflict să fie „unul dintre cele mai ușoare”.
Președintele SUA a explicat că, potrivit estimărilor sale, proximativ 31.000 de persoane au murit în ultima lună, mulți dintre ei soldați ruși, și că economia Rusiei se află „într-o stare gravă. Pus sub acuzare de SUA pentru acuzații de narcoterorism, Nicolas Maduro a fost capturat în timpul unei operațiuni speciale, pe data de 3 ianuarie. Moscova a protestat ferm capturarea fostului președinte venezuelan, un fost aliat al lui Vladimir Putin.
