Rusia pierde generalii. Câţi au fost ucişi de la invazia pe scară largă

Cel puțin 19 generali ruși au fost uciși de la începutul războiului ruso-ucrainean de amploare, potrivit The Insider.

Publicația și-a bazat calculele pe date deschise și rapoarte din surse rusești și ucrainene. Nu toate aceste decese au fost confirmate oficial de Ministerul Apărării din Rusia.

Potrivit The Insider, șase generali ruşi au fost uciși în 2022, câte cinci în 2023 și 2024, iar trei în 2025. Generalii ruşi au murit atât pe câmpul de luptă , cât şi la sute de kilometri depărtare de linia frontului.

Upă invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, generalii ruşi şi-au pierdut viaţa în urma atacurilor asupra sediilor centrale, precum și a sabotajelor și exploziilor. Unii dintre cei uciși erau deja în retragere sau în unități de voluntari în momentul morții lor.

Fanil Sarvarov este ultimul din generalii ruşi, care ţi-au pierdut viaţa după invazia rusă în Ucraina. Acesta a ocupat funcția de șef al departamentului de instruire operațională al Statului Major General al Forțelor Armate Ruse.

Mașina în care se afla Fanil Sarvarov sa a fost aruncată în aer într-o parcare din apropierea blocului din Moscova, unde locuia cu familia. Asasinatul a avut loc la sfârșitul lunii decembrie. Comitetul de Investigație din Rusia a raportat că ia în considerare și posibilitatea ca serviciile speciale ucrainene să fi fost implicate în moartea lui Sarvarov.

„Un dispozitiv exploziv amplasat sub un autoturism a detonat în dimineața zilei de 22 decembrie, pe strada Yasenevaya din capitala rusă. În urma deflagrației, ofițerul superior a suferit răni grave, incompatibile cu viața”, se arată într-un comunicat al autorităților.

Explozia a provocat distrugeri semnificative vehiculului în care se afla Sarvarov și a avariat alte șapte mașini parcate în apropiere. Incidentul a generat mobilizare în rândul forțelor de ordine și al serviciilor de urgență pentru a asigura zona și a colecta probe.