International

Atac fără precedent în Rusia. Locotenent-general rus ucis, alte șapte mașini distruse

Comentează știrea
Atac fără precedent în Rusia. Locotenent-general rus ucis, alte șapte mașini distruseFanil Sarvarov / sursa foto: X
Din cuprinsul articolului

Locotenent-generalul Fanil Sarvarov, șeful Direcției de Pregătire Operațională din cadrul Statului Major al Forțelor Armate ale Rusiei, a decedat în urma unei explozii produse în capitala rusă, au anunțat autoritățile, citate de agenția AP News.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 22 decembrie, iar anchetatorii investighează circumstanțele exacte ale atacului.

Detalii despre incident

Comitetul de Anchetă al Rusiei a confirmat că un dispozitiv exploziv amplasat sub autoturismul generalului Sarvarov a detonat pe strada Yasenevaya din Moscova.

„Un dispozitiv exploziv amplasat sub un autoturism a detonat în dimineața zilei de 22 decembrie, pe strada Yasenevaya din capitala rusă. În urma deflagrației, ofițerul superior a suferit răni grave, incompatibile cu viața”, se arată într-un comunicat al autorităților.

Elena Ceaușescu avea un om care-i aduna melcii și gândacii de pe poteca din pădure. Ce destin fabulos a avut bărbatul după 1989
Elena Ceaușescu avea un om care-i aduna melcii și gândacii de pe poteca din pădure. Ce destin fabulos a avut bărbatul după 1989
Nicușor Dan, despre relația România - SUA: Ne adaptăm la o nouă realitate
Nicușor Dan, despre relația România - SUA: Ne adaptăm la o nouă realitate

;

Conform informațiilor preliminare, dispozitivul improvizat ar fi fost plasat sub scaunul șoferului și a detonat la câteva secunde după ce mașina a fost pornită.

Victima se afla în autoturismul său, un Kia Sorento, care a fost distrus aproape complet. Alte șapte vehicule parcate în zonă au fost avariate în urma exploziei.

Investigația și ipoteze privind autorii

Pe numele cazului a fost deschis un dosar penal, iar anchetatorii analizează mai multe ipoteze privind circumstanțele incidentului.

Potrivit Comitetului de Anchetă, „una dintre variantele luate în calcul este implicarea serviciilor speciale ucrainene în organizarea atacului”.

Autoritățile ruse nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre posibilii autori sau motivația atacului, ancheta fiind în desfășurare.

Contextul profesional al generalului Sarvarov

Potrivit presei ruse, „general-maiorul Fanil Sarvarov, șeful departamentului de pregătire operațională al Ministerului rus al Apărării, a fost aruncat în aer pe strada Yasenevaya. Acesta a participat la ostilitățile din Cecenia, Osetia și Siria, precum și la războiul din Ucraina”.

Inițial, presa a relatat că Sarvarov ar fi fost grav rănit și transportat la spital, însă ulterior autoritățile au confirmat decesul său. Canalul de Telegram „ЕЖ” a precizat că explozia a avut loc în curtea unui imobil rezidențial din districtul Orexovo-Borisovo, în sudul Moscovei, în momentul în care generalul urca în autoturism.

Impactul incidentului

Explozia a provocat distrugeri semnificative vehiculului în care se afla Sarvarov și a avariat alte șapte mașini parcate în apropiere. Incidentul a generat mobilizare în rândul forțelor de ordine și al serviciilor de urgență pentru a asigura zona și a colecta probe.

Investigația rămâne în desfășurare, iar autoritățile continuă să analizeze toate ipotezele legate de organizarea și scopul atacului.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:15 - Elena Ceaușescu avea un om care-i aduna melcii și gândacii de pe poteca din pădure. Ce destin fabulos a avut bărbatul...
13:05 - Scene incredibile în Parlamentul turc. Deputații s-au luat la bătaie
12:56 - Niki Minaj surprinde lumea cu declarațiile sale politice la AmericaFest. De ce îl susține pe Trump
12:51 - Tapet deschis vs. tapet închis la culoare: cum alegi varianta potrivită pentru casa ta
12:40 - Nicușor Dan, despre relația România - SUA: Ne adaptăm la o nouă realitate
12:31 - Atac fără precedent în Rusia. Locotenent-general rus ucis, alte șapte mașini distruse

HAI România!

Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei

Proiecte speciale