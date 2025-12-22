Atac fără precedent în Rusia. Locotenent-general rus ucis, alte șapte mașini distruse

Locotenent-generalul Fanil Sarvarov, șeful Direcției de Pregătire Operațională din cadrul Statului Major al Forțelor Armate ale Rusiei, a decedat în urma unei explozii produse în capitala rusă, au anunțat autoritățile, citate de agenția AP News.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 22 decembrie, iar anchetatorii investighează circumstanțele exacte ale atacului.

Comitetul de Anchetă al Rusiei a confirmat că un dispozitiv exploziv amplasat sub autoturismul generalului Sarvarov a detonat pe strada Yasenevaya din Moscova.

„Un dispozitiv exploziv amplasat sub un autoturism a detonat în dimineața zilei de 22 decembrie, pe strada Yasenevaya din capitala rusă. În urma deflagrației, ofițerul superior a suferit răni grave, incompatibile cu viața”, se arată într-un comunicat al autorităților.

⚡ Russian authorities have confirmed that Major General Sarvarov was inside the car that was blown up — he died from his injuries Investigators are considering several versions of the killing. One of them involves the possible involvement of Ukrainian special services. The… https://t.co/HjvWvSfPRU pic.twitter.com/IjoXsIoH9l — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

;

Conform informațiilor preliminare, dispozitivul improvizat ar fi fost plasat sub scaunul șoferului și a detonat la câteva secunde după ce mașina a fost pornită.

Victima se afla în autoturismul său, un Kia Sorento, care a fost distrus aproape complet. Alte șapte vehicule parcate în zonă au fost avariate în urma exploziei.

Pe numele cazului a fost deschis un dosar penal, iar anchetatorii analizează mai multe ipoteze privind circumstanțele incidentului.

Potrivit Comitetului de Anchetă, „una dintre variantele luate în calcul este implicarea serviciilor speciale ucrainene în organizarea atacului”.

🚨 BREAKING 🚨 A car belonging to Major General was reportedly blown up in Moscow Fanil Sarvarov serves as head of the Operational Training Directorate of the Russian Armed Forces and took part in the war in Ukraine. A powerful explosion occurred in the courtyard of a… pic.twitter.com/LU97xADpxm — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

Autoritățile ruse nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre posibilii autori sau motivația atacului, ancheta fiind în desfășurare.

Potrivit presei ruse, „general-maiorul Fanil Sarvarov, șeful departamentului de pregătire operațională al Ministerului rus al Apărării, a fost aruncat în aer pe strada Yasenevaya. Acesta a participat la ostilitățile din Cecenia, Osetia și Siria, precum și la războiul din Ucraina”.

Inițial, presa a relatat că Sarvarov ar fi fost grav rănit și transportat la spital, însă ulterior autoritățile au confirmat decesul său. Canalul de Telegram „ЕЖ” a precizat că explozia a avut loc în curtea unui imobil rezidențial din districtul Orexovo-Borisovo, în sudul Moscovei, în momentul în care generalul urca în autoturism.

Explozia a provocat distrugeri semnificative vehiculului în care se afla Sarvarov și a avariat alte șapte mașini parcate în apropiere. Incidentul a generat mobilizare în rândul forțelor de ordine și al serviciilor de urgență pentru a asigura zona și a colecta probe.

Investigația rămâne în desfășurare, iar autoritățile continuă să analizeze toate ipotezele legate de organizarea și scopul atacului.