Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, că Moscova își va atinge obiectivele în Ucraina, indiferent prin ce mijloace, fie diplomatice, fie militare, și că va încerca să extindă „zona-tampon de securitate” din această țară. „Dacă partea adversă şi susţinătorii săi străini refuză să se angajeze în discuţii substanţiale, Rusia va realiza eliberarea teritoriilor sale istorice prin mijloace militare”, a afirmat liderul rus, la o reuniune extinsă a Consiliului Ministerului Apărării.

Președintele Rusiei a declarat că obiectivele operaţiunii militare „speciale” vor fi atinse „fără îndoială” și că Moscova ar prefera să abordeze, prin diplomație, cauzele „profunde” ale conflictului.

„Dacă partea adversă şi susţinătorii săi străini refuză să se angajeze în discuţii substanţiale, Rusia va realiza eliberarea teritoriilor sale istorice prin mijloace militare. Sarcina de a crea şi a extinde o zonă-tampon de securitate va fi, de asemenea, abordată în mod consecvent”, a adăugat liderul rus.

Dintre regiunile Ucrainei pe care Rusia le revendică drept teritoriu propriu, Moscova controlează în prezent Crimeea, aproximativ 90% din Donbas și circa 75% din regiunile Herson și Zaporojie. De asemenea, Rusia deține părți din teritoriul regiunilor Harkov, Sumî, Dnipropetrovsk și Mîkolaiv.

Comentariile lui Putin indică faptul că Moscova va încerca să obțină câștiguri teritoriale suplimentare pe unele dintre aceste fronturi, notează Reuters.

Într-un moment crucial al războiului, marcat de presiuni puternice ale președintelui american Donald Trump pentru un acord de pace rapid, Putin a declarat că Rusia avansează pe toate fronturile.

În același timp, ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a admis că forțele ucrainene încearcă să recâștige controlul asupra orașului Kupiansk din nord-estul țării, tentativă care, potrivit lui, nu are succes. Ucraina a anunțat miercuri că a recucerit 90% din orașul pe care Rusia afirmă că l-a capturat în luna noiembrie.

În intervenția sa, Putin a susținut că oamenii din Europa sunt îndoctrinaţi cu temeri privind un război cu Rusia și i-a acuzat pe liderii europeni că alimentează aceste temeri.

„Am afirmat în repetate rânduri: este o minciună, o absurditate, o pură absurditate despre o ameninţare imaginară a Rusiei la adresa ţărilor europene. Dar acest lucru se face în mod deliberat”, a spus liderul rus.